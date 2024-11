Aptera P12: l’auto elettrica dotata di pannelli solari che si ricarica da sola garantendo l’autonomia giornaliera

Con la nuova Aptera P12, il mercato delle auto elettriche segna un passo avanti: ricarica solare autonoma, aerodinamica ottimizzata e autonomia fino a 1.600 km

Nel mondo delle auto elettriche, alcune case automobilistiche si contendono l’avanguardia del mercato, consapevoli che rappresentano il futuro della mobilità. In Europa, una scadenza importante è ormai alle porte: il Parlamento Europeo mira a vietare la vendita di auto a combustione entro il 2035. In questo contesto, Aptera Motors, azienda di San Diego, ha recentemente completato la P12, un’auto che può ricaricarsi autonomamente grazie alla tecnologia solare, rivoluzionando il concetto di mobilità elettrica. Scopriamo in dettaglio questa innovazione che promette di diventare un nuovo standard per le auto sostenibili.

La P12 di Aptera è un’auto solare progettata per catturare l’energia solare grazie a pannelli installati sul tetto, in grado di generare fino a 700 watt di energia, garantendo un’autonomia giornaliera di circa 64 km in condizioni ideali di esposizione solare. Aptera P12 si posiziona come una soluzione ecologica avanzata, ben più accessibile rispetto ad altri modelli simili sul mercato, come la LightYear. Questo modello, oltre a eliminare la necessità di ricariche frequenti, mira a risolvere uno dei limiti principali delle auto elettriche: la carenza di infrastrutture di ricarica.

Caratteristiche tecniche dell’Aptera P12: leggerezza e aerodinamica per massimizzare l’efficienza

Oltre alla ricarica solare, la P12 vanta un peso contenuto di 816 kg e un’aerodinamica ottimizzata con un coefficiente di resistenza di appena 0,13, inferiore alla Tesla Model S (0,24). Il motore da 150 kW eroga una coppia di 310 Nm, mentre l’autonomia complessiva, combinando batterie addizionali, può raggiungere i 1.600 km.

Nei giorni di sole debole o assente, la P12 può essere ricaricata anche presso stazioni di ricarica tradizionali, offrendo così una maggiore versatilità. Con tre ruote e una struttura in fibra di carbonio, la P12 è progettata per essere un veicolo duraturo e allo stesso tempo estremamente leggero. Aptera ha curato anche l’interno, adottando uno stile minimalista per ridurre ulteriormente il peso e il consumo energetico.

Con una velocità massima di 162 km/h e un’accelerazione da 0 a 96 km/h in meno di quattro secondi, la P12 si posiziona come un’auto dalle prestazioni notevoli. Il prezzo della prima edizione di lancio parte da circa 33.943 €, con modelli più avanzati che arrivano a 47.246 €.

Fonte: Aptera

