Tempesta di Santa Lucia: neve e gelo al Nord, pioggia e vento forte al Centro Sud

Prevista per tutto il week end e in tutta Italia una grossa ondata di freddo e neve, che ha già imbiancato anche a bassa quota. Non a caso è stata ribattezzata la tempesta di Santa Lucia.

Si è cominciato proprio oggi, con un’allerta gialla della Protezione Civile che ha portato alla chiusura di scuole e parchi a Roma e a Napoli. E si continuerà almeno per tutto il week end e in tutta Italia, con una grossa ondata di freddo e neve, che ha già imbiancato anche a bassa quota.

È quella che i meteorologi chiamano “tempesta di Santa Lucia”, una nuova e intensa perturbazione sull’Italia con piogge, forti temporali e neve in pianura e al Nord – stamattina Milano si è svegliata già imbiancata – ed estreme raffiche di vento.

Per ora si segnalano perturbazioni deboli, nessun grande disagio e anzi un lieve e tendenziale miglioramento in serata. Non sarà così, invece, per il resto del fine settimana: secondo le previsioni, infatti, arriveranno fenomeni forti nel Nord Ovest, nevosi in pianura, precipitazioni al Nord Est e al Centro Sud e venti e temporali intensi.

Domani 14 dicembre la neve scenderà sulle pianure piemontesi, poi in Lombardia ed Emilia occidentale e si segnala anche neve a quote collinari sulle Venezie, su veronese, vicentino e padovano. In generale, inoltre, spireranno venti sostenuti di maestrale e raffiche anche oltre i 100 km/h.

A Roma e a Napoli chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la Sindaca di Roma Raggi ha firmato un’ordinanza che dispone per oggi 13 dicembre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, oltre a parchi, cimiteri e ville storiche. Aperto il Centro operativo comunale (Coc) che include tutte le strutture comunali e municipali che coordinano le attività volte a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi.

Anche a Napoli scuole e parchi chiusi in seguito a una decisione presa dal Sindaco De Magistris, dopo l’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione civile della Regione Campania.

Tutti invitano la cittadinanza alla massima prudenza, “limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.