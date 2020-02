La Tempesta Dennis porterà piogge e temporali anche in Italia, dopo aver devastato il Nord Europa

La tempesta Dennis che sta colpendo il Nord Europa potrebbe colpire, almeno parzialmente, l’Italia. In Gran Bretagna ha già causato 3 morti, in Francia ha privato dell’elettricità 60mila famiglie e in Italia potrebbe farsi sentire portando qualche pioggia e temporale accompagnati da aria fredda. Ma per fortuna il ciclone extra-tropicale nato“da un flusso oceanico ben disteso, e da un interazione con il vortice polare, che in questi mesi detiene velocità eccentriche elevatissime“, come specificato da Meteo Giuliacci, per il nostro paese non comporta rischi particolari.

Per oggi si prevedono solo nubi irregolari al Nordest, sul Levante ligure e su gran parte del Centro mentre domani, al passaggio della perturbazione, la pioggia colpirà, secondo quanto riporta ilMeteo, Marche, Umbria e Lazio, per poi spostarsi a sud. Temporali sono previsti su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e settori tirennici della Calabria. Sugli Appennini potrebbe arrivare un po’ di neve mentre, nel Centro-Sud, le temperature probabilmente si abbasseranno a causa del maltempo.

Da giovedì l’alta pressione porterà instabilità al sud mentre il resto del paese avrà un clima stabile, che dovrebbe protrarsi fino al weekend.

Se da noi, per fortuna, la tempesta Dennis non causerà disagi di alcun tipo, in Europa ha provocato enormi danni, soprattutto in Gran Bretagna, già colpita precedentemente da Ciara.

Qui si sono registrati moltissimi allagamenti, disagi al traffico aereo e ferroviario, inondazioni dovute alle piogge persistenti. Basti pensare che a Tredegar, sud del Galles, si sono registrati 116 mm di pioggia tra la notte di sabato e domenica. E i venti hanno raggiunto raffiche da uragano di categoria 4 causando onde fino ai 30 metri di altezza. Dennis non a caso era stata definita dalle autorità britanniche “potenzialmente mortale“.

A residential street in Nantgarw earlier today. Sympathies to those affected and respect to the rescue services. #StormDennis pic.twitter.com/2aneHLqJlV — Mark Hawkins (@MHphotos_) February 16, 2020

Pompiers et @STIBMIVB main dans la main pour dégager la ligne 39/44 au plus vite. Les réparations prendront du temps vu les conditions météo. Courage aux équipes 💪#stormDennis #dennisstorm pic.twitter.com/eSWCdE2btp — Quentin Jo. (@QuentinJo832) February 16, 2020

Anche in Francia si sono registrati disagi al traffico ferroviario e forti venti con raffiche di 100 km/h.

FONTI: ilMeteo/ilMeteo/Twitter/Twitter/Meteo Giuliacci

Ti potrebbe interessare anche: