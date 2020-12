A Roma allerta meteo per tutta la giornata: strade allagate, alberi caduti, pioggia incessante

Il giorno dell’Immacolata Roma si è svegliata nel bel mezzo di strade allagate, alberi caduti, veicoli danneggiati. E’ da 12 ore che il maltempo si abbatte sulla capitale, con piogge, temporali e forti venti.

Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio aveva emesso un avviso meteo che prevedeva “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate abbondanti. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte” dalla tarda serata/notte del 07.12.2020 “e per le successive 24-36 ore”. Fenomeni che, aveva specificato la Protezione civile, “potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

E sta andando esattamente così. Nei pressi di via Enea è caduto un albero e due veicoli sono stati danneggiati, un tratto di strada in direzione del Grande Raccordo Anulare è stato chiuso, allagamenti hanno colpito diverse zone, da via della Maglianella a via di Porta Medaglia, voragini si sono aperte in via Latina.

E sul litorale diverse cabine dello stabilimento La Vecchia Pineta di Ostia sono andate distrutte, come ha riferito la Protezione civile The Angels su facebook.

La scorsa nottata è stata caratterizzata da eventi legati al vento forte. Sono state divelte delle cabine di uno… Posted by Protezione Civile The Angels on Monday, December 7, 2020

Per quanto riguarda il Tevere, sono stati potenziati i servizi di controllo lungo gli argini. E molte persone senza fissa dimora, circa 70, sono state evacuate.

FONTE: Protezione civile Lazio

