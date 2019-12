Meteo, ondata di caldo anomalo ma torna forte maltempo nel week-end

Possiamo già dire ‘addio’ a sciarpe di lana e cappotti pesanti: l’inverno è alle porte, ma il freddo tipico di questa stagione sembra momentaneamente retrocedere per lasciar spazio alle alte temperature. Vediamo le cause e le regioni maggiormente colpite.

Caldo da Sud a Nord

Sta giungendo dalla Penisola Iberica una seccatura che porterà in Italia temperature insolitamente miti per questo periodo dell’anno. A partire dalle prossime 24/48 ore si assisterà a un ulteriore aumento dei valori termici dovuti allo Scirocco, soprattutto a Sud e sul versante Orientale del nostro Paese.

Nelle regioni meridionali le temperature saliranno tanto da arrivare intorno ai 18/20 °C. Il Centro-Italia non sarà escluso da questa tendenza: i picchi raggiungeranno i 16/18 gradi a Roma e a Firenze.

Seppur in misura minore, anche a Settentrione la colonnina del mercurio lieviterà: soprattutto a Nordest, dove le temperature arriveranno sui 15/16 °C. Il lato tirrenico vedrà una maggiore presenza di nubi. Non sarà esente nemmeno la zona di Milano, dove il clima si attesterà sui 12/13°C.

Quanto durerà?

Secondo Ilmeteo.it si prevede un graduale raffreddamento a partire da mercoledì dovuto all’arrivo di correnti da Ovest. Questa tendenza toccherà più precisamente il quadrante Nord-Ovest, tutto l’Arco alpino (con neve sulle Alpi) e il versante tirrenico.

Anche 3bMeteo parla di un peggioramento a partire da mercoledì, quando nubi e piogge coinvolgeranno Sardegna, Sicilia e la Calabria ionica e le regioni centro meridionali tirreniche, ma anche parte del Settentrione con neve dai 1500/1800 metri. Sole alternato al cielo coperto per le regioni del versante adriatico.