Nubifragio in Calabria: forti temporali e numerosi allagamenti sulla costa Ionica

Il maltempo si abbatte sulla Calabria dove sono stati registrati numerosi allagamenti dovuti alla forte pioggia e ai forti temporali che hanno colpito nelle ultime ore tutta la regione. E in particolare i comuni di Soverato, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Davoli, in provincia di Catanzaro.

La Gazzetta del Sudonline riporta che a Soverato – si sono registrati numerosi allagamenti con tombini saltati e l’acqua che è salita, in alcuni punti della cittadina, di circa un metro rispetto alla sede stradale. – A Badolato è crollato – un muro di contenimento sulla strada statale 106 Jonica -. Per fortuna nessun danno alle persone.

Gli allagamenti hanno reso necessario l’intervento sia della Protezione Civile che dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tutta la notte, supportati da volontari di varie associazioni territoriali. E la Protezione Civile, come si legge sulla pagina facebook, ha invitato i cittadini delle aree più colpite a evitare, almeno per 24 ore, i sottopassi, e ad – abbandonare i piani seminterrati o interrati, se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti. –

🌩️Un forte temporale ha colpito nelle ultime ore i comuni di Soverato, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene,… Posted by Protezione Civile Calabria on Saturday, September 11, 2021

La Protezione Civile aveva previsto negli scorsi giorni l’allerta rossa sul versante ionico e l’allerta arancione sul resto della Calabria, segnalando la possibilità di intense precipitazioni accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento per la giornata dell’11 settembre. Che hanno puntualmente colpito la regione.

Il bollettino di oggi, domenica 12 settembre, segnala invece allerta gialla in tutta la regione.

🔴Prevista per domani allerta meteo con precipitazioni sparse che localmente potranno essere anche molto intense e… Posted by Protezione Civile Calabria on Friday, September 10, 2021

FONTI: Protezione Civile Calabria/Gazzetta del Sudonline

Leggi anche: