Neve in arrivo per la notte di Santa Lucia su Milano, Venezia e Torino

Neve nella notte di Santa Lucia, anche in città. Secondo l’Arpav, l’agenzia regionale per la prevenzione ambientale potrebbe, infatti, nevicare su Milano, Venezia e Torino.

In Veneto, giovedì mattina/primo pomeriggio- scrive Arpav– saranno probabili delle deboli precipitazioni, nevose fino a fondovalle e sui colli; in pianura sarà più probabile pioggia verso la costa e neve o pioggia mista a neve verso le zone più interne. Gli eventuali accumuli saranno al più di pochi centimetri. Un altro episodio analogo con neve fino a bassa quota sarà probabile tra la mattinata e il pomeriggio di venerdì.

Anche su Milano, la situazione stando ai bollettini, potrebbe essere simile: fra giovedì e venerdì, infatti, a cavallo di Santa Lucia, sono altamente probabili precipitazioni nevose, così come a Torino potrebbe vedersi la prima nevicata della stagione invernale.

I meteorologi assicurano che le ondate saranno due: la prima stanotte con nevicate sul Nord-Est, in particolare Verona ma anche sull’Emilia Romagna, la seconda proprio il giorno di Santa Lucia che tradizione vuole che sia associato al giorno più corto dell’anno, ma in realtà non lo è. Il numero minore di ore di luce e la maggiore durata della notte nel corso dei dodici mesi si registrano infatti con il solstizio d’inverno, che di norma si verifica il 21 o il 22 dicembre.

Proprio il 13 che quest’anno cade di venerdì, potrebbe dunque esserci una bella atmosfera innevata, magari a fare da cornice ai primi mercatini natalizi.

