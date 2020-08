Le spettacolari immagini del Passo dello Stelvio imbiancato ad agosto

L’ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia e in particolare Lombardia e Alto Adige ha portato anche la neve. Sono in tanti a condividere le spettacolari immagini del Passo dello Stelvio imbiancato anche ad agosto.

E’ da ieri sera che al Passo dello Stelvio sembra pieno inverno. Si sono infatti abbassate nettamente le temperature, come previsto, e un’abbondante nevicata ha ricoperto di bianco strade, case e anche la terrazza dell’hotel Pirovano che si trova a 3000 metri.

Su Twitter sono in tanti a postare foto e video della zona.

Agosto al passo dello stelvio.❄❄ pic.twitter.com/nSqNqFcol9 — 😜 luca (@DGhelfa) August 4, 2020

#nevedagosto

passo dello stelvio H.10.00 oggi 4 agosto 2020 pic.twitter.com/t5bUBPGEIS — micheleangelo (@michele33638709) August 4, 2020

Un 4 agosto da annali: 25 cm di neve allo Stelvio https://t.co/Sz2zlHUSGg pic.twitter.com/WWvNVPUhR8 — Valtellina Turismo (@valtellinatweet) August 4, 2020



La neve ad inizio agosto, dunque nel pieno dell’estate, non è un fenomeno così raro, almeno nelle Alpi. Pure negli scorsi anni lo Stelvio si è mostrato imbiancato ad agosto e la zona è l’unica nel nostro paese in cui è possibile sciare anche d’estate grazie alla presenza del ghiacciaio.

Stamattina non resta dunque che spalare per rendere le strade agibili (qui potete vedere la situazione in diretta) ma la neve è prevista anche per la giornata di oggi.

Dopo il gran caldo, ecco tornare per qualche giorno pioggia, inondazioni, freddo e addirittura neve. Questo improvviso calo delle temperature sembra essere un’ulteriore prova di quanto il clima stia cambiando e del fatto che, forse, se non cambiamo immediatamente rotta, dovremo abituarci a tali sbalzi.

Fonti: Facebook / Twitter

Leggi anche: