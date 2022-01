Roma si risveglia sotto una spruzzata di candida neve

Nevicata insolita (ma prevista dai meteorologi) per la Capitale: gioia e stupore per i cittadini, nessun danno alla viabilità

Questa mattina i cittadini di Roma si sono svegliati con una bella sorpresa: molti quartieri della capitale, infatti, sono stati imbiancati dalla neve che è caduta questa notte – fra le quattro e le sei. Se in alcune aree della città si è trattato perlopiù di nevischio misto a neve, che si è sciolto con i primi raggi del sole, altri distretti urbani – perlopiù quelli situati a nord (fra Campagnano e Trevignano) e a sud (Castelli Romani) di Roma – sono stati maggiormente interessati dal fenomeno nevoso, che ha imbiancato leggermente il manto stradale e le auto lasciate parcheggiate all’aperto. Non si segnalano disagi alla circolazione stradale o alla mobilità, visto che anche in questi casi la neve si è praticamente già tutta sciolta.

La neve, tuttavia, non ha colto alla sprovvista la città: i meteorologi avevano previsto il fenomeno, insolito per Roma, provocato dalla corrente fredda proveniente dall’Artico che sta attraversando il nostro Paese, portando con sé temperature rigide e forti venti di burrasca. Sul sito del Comune, infatti, era stata già diffusa un’allerta meteo della Protezione Civile della Regione Lazio, che metteva la popolazione in guardia su un possibile rischio neve:

A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica alla cittadinanza che nelle prime ore di mercoledì 12 gennaio, a cominciare dalle ore notturne fino all’alba, si potrebbero manifestare deboli nevicate (fiocchi di neve o di neve mista a pioggia), con esaurimento nelle prime ore della mattina. I fenomeni sono previsti di debole intensità e con bassa probabilità di accumuli al suolo e sulle sedi stradali. Accumuli minimi potrebbero manifestarsi nelle zone del territorio capitolino la cui altitudine sia superiore ai 300 metri s.l.m.

Nessun disagio ma solo grande gioia per i più piccoli (e non solo per loro) nel poter ammirare Roma e i suoi splendidi monumenti spruzzati di bianco, come dimostrano i tanti video amatoriali della nevicata notturna che sono stati condivisi sui social in queste ore:

Il Comune di Roma Capitale ha messo a disposizione della cittadinanza un opuscolo contenente informazioni sui comportamenti da tenere in caso di ghiaccio e neve per la propria e altrui sicurezza. Resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi anche la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, che è possibile contattare al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Fonti: Meteo Aeronautica Militare / Comune Roma

