Meteo, addio falsa Primavera: arrivano freddo, pioggia e neve in tutta Italia

Dopo giorni di clima primaverile torna il freddo. Il flusso nordatlantico sta scendendo di latitudine e da mercoledì 25 ha raggiunto anche l’Italia. Da oggi, sui confini alpini, previste nevicate a quote anche basse, piogge in Friuli, in Toscana, Marche, Umbria e verso sera in Campania, Lazio e Calabria.

Una seconda perturbazione è prevista per oggi pomeriggio e sera, e riguarderà sempre le stesse regioni con aumento delle nubi al Nord, nevicate sui rilievi alpini e sulle aree di confine. Peggioramento del tempo previsto anche in Piemonte, Liguria, Emilia occidentale, gran parte della Toscana.

Se venerdì la perturbazione riguarderà soprattutto le estreme regioni del Sud, con piogge e temporali, sabato ci sarà una terza perturbazione al Nord e nell’alta Toscana con piogge particolarmente intense in Liguria.

Domenica il tempo dovrebbe tornare sereno, ma dal 2 marzo ci sarà un peggioramento con piogge e nevicate un po’ ovunque.

FONTI: Meteo Giuliacci

