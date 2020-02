Dal caldo anomalo alle tempeste di neve (e grandine). Castelluccio di Norcia si è svegliata così stamattina

View this post on Instagram

Panorami mozzafiato, boschi di lecci e fauna selvatica renderanno il tuo viaggio alla scoperta del Parco del Monte Cucco un'esperienza indimenticabile. I colori invernali regalano sfumature incredibili.. Ph. @roberto_giacche_photographer ~ ~ Breathtaking views, holm oak woods and wildlife will make your trip to discover the Monte Cucco Park an unforgettable experience. Winter colors give to the place incredible nuances…