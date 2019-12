Meteo: dicembre sempre più freddo e neve imminente a Milano e Torino

Da oggi, 10 dicembre, il clima andrà raffreddandosi sempre di più, senza eccezioni, con varie perturbazioni previste fino al 18-20 dicembre. E la neve arriverà anche a bassa quota, fino alla pianura.

Le giornate in cui è più probabile che nevichi sono mercoledì 11 e giovedì 12, ma anche la mattinata di venerdì 13, secondo quanto riporta ilmeteo.it.

Le nevicate di giovedì potrebbero toccare soprattutto l’Emilia, il Veneto e il Friuli, attenuandosi nel corso della mattinata. Mentre venerdì le nevicate dovrebbero raggiungere molte pianure del Nord, toccando anche le città di Milano e Torino.

Per quanto riguarda Milano, la giornata più fredda sarà mercoledì 11, con un cielo particolarmente nuvoloso già al mattino. Venerdì 13 le temperature si abbasseranno drasticamente, in pianura si prevedono tra i 2 e i 5 gradi, e in città potrebbe arrivare la neve tingendo tutto di bianco.

A Torino la neve potrebbe arrivare venerdì e già da domani, mercoledì 11, il freddo inizierà a farsi sentire, e le temperature rimarranno rigide anche nella giornata di giovedì, sebbene più soleggiata.

Ti potrebbe interessare anche:

Meteo, nel weekend torna il maltempo. Intensa perturbazione con pioggia e neve al Nord.