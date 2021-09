Meteo: estate al capolinea in diverse Regioni italiane. In arrivo forti temporali e grandinate al Sud

Quella appena iniziata sarà una settimana all’insegna dell’instabilità e del maltempo su buona parte della penisola italiana. E la situazione non accennerà a migliorare neanche nel week-end, in cui sono attesi forti temporali e grandinate nelle Regioni meridionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo stabile e soleggiato al Centro-Nord, nubifragi al Sud

Le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 vedranno un tempo leggermente discreto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature piuttosto alte sulle regioni centro-settentrionali. Situazione diversa per le aree alpine e la Sardegna, dove tra domani e dopodomani il meteo sarà molto instabile, con qualche rovescio.

Al Sud, tra giovedì e venerdì un primo vortice proveniente dai Balcani raggiungerà diverse regioni: a rischio temporali saranno soprattutto la Calabria e la Sicilia centro-orientale. Sabato, però, il vortice balcanico investirà le aree del Tirreno Meridionale, provocando numerosi rovesci in particolare sulla Campania meridionale, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. In queste Regioni le piogge saranno accompagnate dal vento.

Infine, domenica la perturbazione si sposterà sullo Ionio verso la Grecia, ma nel corso della giornata non si escludono ancora acquazzoni su Salento, Calabria e Sicilia.

Attenzione alle grandinate

Il vortice balcanico che raggiungerà l’Italia nei prossimi giorni darà vita a numerosi temporali di forte intensità, in molti casi accompagnati da raffiche di vento e grandine. I nubifragi più violenti con grandine sono previsti principalmente in Salento e lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.

Fonte: Meteo Giuliacci

