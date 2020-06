Finalmente arriva l’estate: in settimana torna a splendere il sole ovunque

Le ultime settimane hanno visto alternarsi in diverse regioni italiane piogge, nubifragi e temporali, accompagnati da temperature per nulla estive. Ma ora finalmente ci siamo, l’estate è alle porte, e in settimana grazie all’Anticiclone delle Azzorre il clima migliorerà notevolmente, fatta eccezione per qualche residuo di maltempo nei primi giorni soprattutto tra regioni appenniniche e sud Italia.

Lunedì 22 si prevede ancora variabilità a causa di infiltrazioni di aria fresca dall’est europa, mentre da martedì 23 anche il sud sarà più soleggiato e il resto del paese caratterizzato da un clima man mano più stabile.

Mercoledì 24 finalmente il sole splenderà praticamente ovunque, fatta eccezione per qualche isolato temporale, con temperature fino a 35°C sulla Valpadana centrale, la Sardegna e la Toscana.

Il caldo continuerà nella seconda parte della settimana, con temperature che potrebbero essere un po’ superiori alla media stagionale, anche se l’ondata di calore più forte è prevista per l’Europa Centro-Occidentale e alcune aree del nord.

FONTI: MeteoGiornale

Ti potrebbe interessare anche:

Allerta meteo: ancora temporali e forti piogge al nord, l’estate si fa attendere