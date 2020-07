Meteo: prossima settimana caldo torrido in tutta Italia con picchi di 40 gradi

Da lunedì inizia il caldo, quello vero, con picchi di 40 gradi previsti al sud. Il caldo durerà tutta la settimana a causa di un anticiclone subtropicale che farà innalzare le temperature soprattutto nei giorni centrali.

In Val Padana si prevedono picchi di 34-36 gradi, al sud, ma anche in Toscana, Umbria e Lazio si arriverà anche ai 40 gradi. Purtroppo non mancherà l’afa, in aumento sia sulle coste che sulla Pianura Padana, per non parlare delle grandi città.

L’ondata di caldo prevista, come sottolinea Meteo Giuliacci, è la più intensa dall’inizio dell’estate.

Nonostante il caldo, ci saranno alcuni temporali su Alpi e Prealpi, sempre nei giorni centrali della settimana.

FONTI: Meteo Giuliacci