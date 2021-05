Caldo in arrivo, con picchi che raggiungeranno i 32° C

Dopo una settimana caratterizzata da cattivo tempo, previsti per il prossimo fine settimana tempo soleggiato e temperature sopra la media.

Una settimana nella quale hanno avuto la meglio temperature piuttosto basse, quella in corso, a causa delle correnti atlantiche che attraversano il nostro paese: la giornata di oggi, 20 maggio, è caratterizzata infatti da venti freschi balcanici che porteranno temperature al di sotto della media stagionale – soprattutto al Centro-sud.

Previsto però un innalzamento delle temperature, accompagnato da bel tempo, per il fine settimana. L’arrivo del caldo, in particolare al Sud è confermato anche da ilmeteo.it che annuncia l’arrivo di un anticiclone che influenzerà maggiormente il tempo sulle nostre regioni a partire da domani. Nel weekend non sono previste precipitazioni anche se – mentre al Sud avremo un tempo particolarmente soleggiato – al Nord e al Centro, il cielo sarà coperto (soprattutto sabato). Sempre per il fine settimana sono previsti anche aumenti delle temperature, ma è dalla prossima settimana che il caldo si farà sentire con picchi che raggiungeranno i 32° C in molte città.

Per le giornate del 26 e del 27 maggio è previsto un nuovo abbassamento (seppur minimo) delle temperature nelle regioni del Centro Italia, che si porteranno sotto quota 30° C; a partire dal 28 maggio anche il Meridione sarà interessato da questo abbassamento, mentre il Nord vedrà ancora temperature miti grazie all’influenza delle gradevoli correnti atlantiche.

Fonte: Meteo.it / MeteoGiuliacci / 3BMeteo