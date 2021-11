Meteo: addio all’estate di San Martino, arriva il freddo con nevicate a bassa quota

Architettura e design: imparare dal passato per un futuro migliore

Prepariamoci a salutare la cosiddetta “estate di San Martino”. Dopo il caldo record degli ultimi giorni (in città come Roma sono stati sfiorati i 36 gradi!), arriva il freddo quasi invernale. A partire dal 15 novembre, infatti, si assisterà ad un abbassamento delle temperature e qualche giorno dopo arriverà la neve anche a bassa quota in alcune aree del Nord.

Leggi anche: Indian Summer, l’estate di San Martino nei paesi anglosassoni

Due ondate di freddo polare a metà novembre

La prima ondata di freddo investirà i Balcani e poi il nostro Paese tra il 15 e il 16 novembre. In questo periodo sono attese modeste nevicate e venti gelidi sulle Alpi e sui rilievi dell’Emilia-Romagna. Prepariamoci, quindi, ad una brusca riduzione delle temperature: le massime saranno di 5-8 gradi al Nord, 8-11 al Centro e 12-15 al Sud.

Invece, la seconda ondata di aria polare è prevista tra il 19 e il 20 novembre, ma interesserà soprattutto le Regioni del Nord Italia. limitatamente al Nord Italia. L’ondata di gelo dovrebbe arrivare prima nel Sud della Francia per poi raggiungere la Val Padana, sotto la spinta di un ciclone sul Mar Ligure.

Al Nord nevicate a bassa quota

Intorno al 19 novembre il vortice ciclonico si sposterà dal Mar Ligure alla Sardegna e porterà freddo e venti umidi di scirocco in Val Padana. Attese nevicate fino a quote molto basse sul Alpi, Appennini e in Piemonte.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Meteo Giuliacci

Leggi anche: