Il meteo sta per spaccare l’Italia a metà: caldo africano al sud e maltempo al centro Nord

Si avvicina il fine settimana e la festività dell’1 maggio e finalmente tantissimi italiani che vivono nelle zone gialle potranno spostarsi con più libertà. Purtroppo, però, il meteo non sarà dei migliori. Infatti, gran parte della Penisola italiana dovrà fare i conti con temporali e persino grandine. Ma al Sud ci sarà caldo africano. Ce lo dicono le previsioni del mitico colonello Giuliacci.

Maltempo al Nord e al Centro

Tra sabato e domenica l’Italia sarà spaccata in due: le Regioni del Nord saranno infatti esposte a correnti umide e instabili per via della pressione tra Penisola Iberica e Francia.

Dalle prime ore di sabato mattina il maltempo arriverà su Piemonte e Liguria, mentre tra pomeriggio e sera ci sarà un deciso peggioramento – con rischio di nubifragi – anche su Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il maltempo non risparmierà neanche il Centro Italia, dove è prevista pioggia e qualche temporale, in particolare sulla Toscana. Possibili rovesci anche su Umbria e bassa Campania.

Previste piogge anche domenica, in particolare in Lombardia e in Toscana. Le temperature saranno in lieve diminuzione al Nord e sulle regioni tirreniche. Non si esclude il ritorno della neve sull’arco alpino, con fiocchi a 1400 metri di quota, un evento straordinario per maggio. Decisamente più soleggiate, invece, le Regioni del Centro.

Fonte: Meteo Giuliacci

Anticiclone africano al Sud

Situazione diversa al Sud Italia, in cui l’anticliclone africano regalerà temperature abbastanza elevate. In Puglia, Calabria e Sicilia sono attesi valori fino a 30 °C e non si escludono picchi di 35°C in città come Siracusa.

Nel fine settimana dell’1 e del 2 maggio nelle Regioni del Sud il meteo ci regalerà un assaggio d’estate, ma non si escludono velature e piogge passeggere.

Fonte: Meteo Giuliacci