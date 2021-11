Allerta meteo in Sardegna, un uomo disperso trascinato via dal fiume d’acqua

L’allerta meteo in Sardegna è passata da gialla ad arancione dopo una bomba d’acqua che si è abbattuta su tutto il Sulcis, l’area sudoccidentale dell’Isola. La grande quantità di acqua che ha investito la Sardegna nelle ultime ore ha provocato l’allagamento di strade, negozi, scantinati e infiltrazioni nelle abitazioni.

Un anziano risulta disperso: rimasto bloccato con l’auto in una strada allagata, è sceso dal veicolo ed è stato travolto e trascinato da un fiume di acqua. Protezione civile e vigili del fuoco e stanno lavorando nelle ricerche.

Secondo Antonio Belloi, direttore generale della Protezione civile Regionale nelle prossime ore continuerà a piovere su tutta l’Isola, motivo per cui è stato aumentato il livello di allerta.

Anche in Salento e in Liguria si sono verificati disagi a causa di violenti temporali che hanno causato allagamenti, smottamenti e frane.Purtroppo si tratta di fenomeni che si verificano con frequenza sempre maggiore, collegati ai cambiamenti climatici. Le precipitazioni si concentrano infatti in brevi periodi dell’anno, portando a inondazioni che, oltre a provocare enormi disagi, rappresentano un rischio per la sicurezza di tutti.

