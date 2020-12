Maltempo in Italia: valanghe, frane e allagamenti da Nord a Sud

Nelle ultime ore il maltempo sta creando non pochi disagi in diverse regioni sel Paese. Sulle Dolomiti di Sesto, così come tra la Marmolada e Fiera di Primiero, sono già caduti tra gli 80 e 140 centimetri di neve e per oggi si prevedono nuove nevicate che porteranno altri 100 centimetri di neve e oltre. La neve, a causa del forte vento, tende ad accumularsi portando a un pericolo valanghe “molto forte” nelle zone maggiormente colpite, “forte” nel resto dell’Alto Adige.

Per motivi di sicurezza sono state interrotte diverse linee ferroviarie e bloccata la circolazione su autostrade, strade statali e provinciali.

Nevicate intense sulle Dolomiti: auto rimaste intrappolate https://t.co/WLsewFHFxi — Elio Lannutti (@ElioLannutti) December 6, 2020

A causa del maltempo si sono verificati allagamenti e valanghe anche in Veneto, in particolare nella provincia di Belluno dove le piogge non si fermano dallo scorso venerdì. Vari comuni del bellunese risultano isolati a causa della chiusura di numerose strade, e alcune zone sono sommerse dall’acqua. A Gosaldo, un mezzo dei vigili del fuoco – fortunatamente vuoto – è precipitato a causa del crollo di un piccolo ponte su un torrente.

+++ EMERGENZA METEO: aggiornamento di domenica 6 dicembre ore 10 +++ Aggiornamento Facebook del Sindaco Jacopo Massaro a questo link: https://t.co/eOvIae8Neh — Comune di Belluno (@comunebelluno) December 6, 2020

Maltempo in Veneto: crolla un ponte. Giù il mezzo dei pompieri: tutti salvi – TGR Trento https://t.co/BtW93oL2SC @TgrRai @RaiNews — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) December 6, 2020

Nel modenese sono invece in corso evacuazioni tra Gaggio e Nonantola in seguito alla rottura degli argini del fiume Panaro avvenuta a Castelfranco Emilia. Sono state predisposte tre strutture per accogliere gli sfollati, operazione complicata dall’emergenza sanitaria in corso. Anche in questo caso, diverse strade e ponti risultano impraticabili a causa della piena: il ponte Samone, in particolare, è stato chiuso dopo che un pilastro ha ceduto sotto la pressione dell’acqua.

#accadeora #Guiglia chiuso #PonteSamone causa piena del fiume #Panaro. Da e per #Zocca si consiglia di utilizzare la strada provinciale che porta a Guiglia. Prudenza alla guida #noicisiamo per informazioni ☎️059776000 pic.twitter.com/LYsWOd7jfN — Polizia Locale Terre di Castelli (@PLTerreCastelli) December 6, 2020

Piogge intense, allagamenti e preoccupazione per la tenuta dei corsi d’acqua anche in Toscana, nel Lazio e in diverse regioni del Sud. In Sicilia, nel messinese, gli allagamenti hanno costretto all’evacuazione di alcuni cittadini, mentre nel palermitano le forti piogge hanno provocato due frane.

Maltempo Sicilia, pioggia e fango nel Messinese: evacuate abitazioni https://t.co/mMc9YzJ6qy — Sky tg24 (@SkyTG24) December 6, 2020

A novembre la quantità di piogge registrate nel corso dell’anno era di molto sotto la media annuale e non c’è dunque da sorprendersi per l’aumento di neve e pioggia di queste ore. A causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, l’andamento delle precipitazioni risulta ormai sempre più irregolare, provocando fenomeni violenti e concentrati in determinati periodi dell’anno e regioni.

Fonti di riferimento: Ansa/Aineva/Il Mattino di Padova

