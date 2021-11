Arriva l’inverno: pioggia, freddo e neve a bassa quota su tutta la penisola

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Il maltempo inizia a farsi sentire sul nostro territorio con intensi fenomeni temporaleschi, neve a bassa quota e raffiche di vento

È arrivato l’inverno a raffreddare la nostra penisola: da nord a sud un’intensa perturbazione sta investendo l’Italia e portando pioggia, venti forti e neve – anche a bassa quota. A partire da oggi, come segnalato anche dal sito dell’Aeronautica Militare, si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco su diverse regioni (Liguria, Toscana, Lazio, nord Campania, Sicilia orientale). Nel pomeriggio di oggi poi, le precipitazioni si estenderanno anche sulle regioni del Meridione (Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, con particolare riferimento alle aree joniche): queste aree saranno inoltre interessate da raffiche di vento fino a burrasca forte e da frequente attività elettrica.

Il fine settimana si preannuncia all’insegna di temperature rigide e maltempo su tutta l’Italia: il termometro scenderà dapprima sulle regioni del Nord, per poi calare anche in quelle del Centro e del Sud – degnando temperature ben al di sotto della media del periodo. Nella giornata di domani, sulle Alpi la neve cadrà a partire dagli 800 metri, mentre sugli Appennini a partire dai 1.300 metri – anche se, con l’abbassamento delle temperature previsto, potrebbe cadere anche a quote più basse (addirittura in collina). Anche in questo caso, le precipitazioni temporalesche e nevose saranno accompagnate da venti forti e mareggiate intense lungo le coste.

Anche per il weekend (sabato 27 e domenica 28) sono previste nevicate sulle Alpi trivenete a partire dai 700 metri di quota e nubifragi nelle regioni centro-meridionali – con particolare attenzione a Toscana, Lazio, Campania Sardegna occidentale e costa tirrenica della Calabria. Dalla prossima settimana, poi, il meteo dovrebbe iniziare a migliorare su tutto il territorio nazionale.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Meteo Aeronautica Militare / ANSA

Ti consigliamo anche: