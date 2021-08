Il caldo più terribile è finito, dopo i temporali le temperature non saliranno più fino a 40 gradi (e oltre)

Il caldo rovente che ci ha accompagnati per buona parte dell’estate ha i giorni contati e presto sarà solo un ricordo.

A cominciare da venerdì e per tutto il prossimo fine settimana, il Paese sarà raggiunto da una perturbazione che porterà pioggia, temporali e temperature decisamente più gradevoli.

Le precipitazioni e il calo delle temperature interesseranno tutte le regioni: già da venerdì mattina l’aria più fresca dovrebbe investire il Nord, per poi raggiungere il Centro con l’avanzare del week-end e infine il Sud nella giornata di domenica.

L’estate non è del tutto finita, poiché stando alle previsioni subito dopo il fine settimana tornerà il sereno e le temperature dovrebbero registrare una risalita nei primi giorni di settembre. I meteorologi assicurano però che le temperature non raggiungeranno più i 40°C e oltre, come avvenuto nei giorni scorsi. Sarà dunque un caldo più sopportabile, prima che l’estate ci abbandoni del tutto.

Fonti di riferimento: Aeronautica militare/Meteo Giuliacci

