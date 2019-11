Genova si sveglia sott’acqua, esondati i rii Fegino e Ruscarolo. Allerta rossa

Torrenti che straripano e strade allagate e chiuse: è ancora emergenza maltempo a Genova, dove la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa. I rii Fegino e Ruscarolo sono esondati nelle prime ore del mattino invadendo così la strada.

L’appello del Comune, diffuso durante la notte, è a non uscire di casa, per tutti i disagi provocati dalla pioggia intensa che si è abbattuta soprattutto tra le 2 e le 4 del mattino.

Diverse strade della città sono state chiuse per allagamenti, in particolare corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, piazza Montano, via Fillak e via Reti a Sampierdarena, via Borzoli, la rotatoria verso il ponte e via Ferri e via San Quirico.

Situazione critica anche a Teglia e Rivarolo per allagamenti, mentre a Certosa è allagato il sottopasso di Brin. Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico Amt e i treni si trovano tutti gli aggiornamenti qui e qui.

#Genova #AllertameteoRossa 𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗠𝗧 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭➡️istituita navetta sostitutiva linea 53 barrata da Sestri Ponente:… Pubblicato da Comune di Genova – Genoa Municipality su Sabato 23 novembre 2019

Le foto sono di Genova24.