Arriva Burian, ondata di gelo in tutta Italia. Neve a Roma e Napoli?

Il gelo sta per abbattersi sull’Italia. Burian, il vento gelido che arriva dalla Russia, sta far scendere le temperature in picchiata anche sotto la media stagionale e portare neve anche a basse quote.

Già da domani 12 febbraio gli esperti registrano un veloce crollo delle temperature e l’arrivo di una perturbazione, ma anche della formazione di un vortice ciclonico. Il che vorrà dire maltempo con neve su alcune zone del nord ma anche su coste e pianure del centro-sud.

Leggi anche: Come aiutare i gatti di strada a superare il freddo e il gelo dell’inverno

Nello specifico, il vortice ciclonico sarà in azione sul basso Mar Tirreno, alimentato dai venti gelidi, e porterà nevicate fin su coste e pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, con fiocchi a Napoli e Salerno, e Basilicata, a 200/300 metri in Calabria e 500/600 metri in Sicilia.

Neve anche in Umbria e a Roma e in tutto il Lazio a quote collinari.

Sul resto delle regioni il clima sarà gelido, con venti taglienti che manterranno le temperature massime prossime allo zero. Domenica continueranno a soffiare i venti freddi, ma ci sarà sole al centro-nord, mentre il sud potrebbe continuare a vedere neve fino in pianura.

Le temperature subiranno una drastica riduzione su tutte le regioni e andranno sotto la media del periodo di 12-16°C circa.

Fonte: meteo.it

Leggi anche: