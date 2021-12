In Alto Adige il vento caldo foehn ha fatto salire la temperatura di 11 gradi in 1 ora

Quando una casa è davvero sostenibile?

Da -7°C a +4°C in un’ora. Se non un record sicuramente un episodio singolare quello che si è registrato questa mattina a Laces, in Val Venosta (Provincia Autonoma di Bolzano), quando alle 5 la Stazione metereologica segnava -7°C e alle 6 già +4°C. Tutta “colpa” del foehn, il vento caldo da Nord.

Come spiega l’Arpa Piemonte, il foehn è un vento di caduta secco e spesso più caldo della massa d’aria preesistente che, quando si verifica nelle Alpi, provoca appunto una caduta di correnti verso la vallate, raggiungendo forti intensità che possono far aumentare la temperatura fino a 10-20°C in poche ore.

Nulla dunque di preoccupante o di particolarmente strano, ma sicuramente un episodio bizzarro per la rapidità in cui è avvenuto.

Grazie a questo vento caldo, quindi, Bolzano passerà da -6°C questa mattina a una massima di +10°C gradi, mentre in montagna le temperature resteranno rigide, con -7 a 2.000 e – 12 a 3.000 metri.

Il vento ha sicuramente registrato un picco oggi e si prevede un altro (meno intenso) lunedì, per poi affievolirsi nei giorni successivi.

Fonti: Ansa / Meteo Provincia Autonoma di Bolzano – previsioni fohen / Meteo Provincia Autonoma di Bolzano

