Dopo il caldo torrido di Lucifero, è allerta temporali in 4 Regioni d’Italia

Dopo settimane di caldo torrido e insopportabile, stretti nella morsa di Lucifero, tornano maltempo e pioggia su alcune regioni italiane. Diramata l’allerta della Protezione Civile.

L’anticiclone Lucifero, che ha soffocato l’Italia e l’Europa nelle scorse settimane con temperature che in alcuni casi hanno superato anche i 45°C, inizia a perdere potenza nelle aree più a nord del continente. Colpa di una perturbazione atlantica che porterà aria fresca, ma anche maltempo e fenomeni piovosi intensi che toccheranno diverse città italiane. La Protezione Civile ha quindi stabilito una ‘criticità ordinaria per rischio temporali / allerta gialla per la giornata di oggi, Lunedì 16 agosto 2021, nelle seguenti regioni:

Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso;

: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso; Lombardia : Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica; Piemonte : Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella;

: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Non solo piogge, ma anche eventi metereologici più intensi come rovesci ti forte intensità, locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione Civile, in contatto con le quali il dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Fonte: Protezione Civile

