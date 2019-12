-53,2 gradi: ecco come si festeggia il giorno più freddo di sempre in questa città cinese

Il distretto di Huzhong, nella provincia di Heilongjiang, è la città più fredda della Cina e negli ultimi giorni ha sperimentato la temperatura più bassa della sua storia: ben -53,2 gradi. Gli abitanti hanno così deciso di celebrare questo gelido evento nel giorno del solstizio d’inverno con uno spettacolo davvero unico.

La “città più fredda della Cina”, che di solito resiste a temperature estreme grazie alla sua posizione geografica, ha infatti voluto onorare questo nuovo record creando una coreografia umana davvero originale che riproduceva le cifre della temperatura.

E non solo: le 1000 persone che hanno dato vita a questo spettacolo eccezionale hanno anche improvvisato un divertente gioco invernale con il quale hanno accolto il solstizio d’inverno, il giorno dell’anno in cui il sole sorge più tardi e tramonta prima e il giorno dell’inizio della nuova stagione.

Quando hanno lanciato acqua bollente in aria, grazie al gelo l’acqua calda è diventata vapore e si è cristallizzata istantaneamente in ghiaccio e neve prima che raggiungesse il suolo, creando un effetto sorprendente e lo spettacolo splendido che si vede in questo video:

E allora, benvenuto inverno!

