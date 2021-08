Bangladesh: un fulmine uccide 17 persone durante i festeggiamenti per un matrimonio

Diciassette persone sono state uccise in Bangladesh durante un temporale, colpite da un fulmine mentre partecipavano a un ricevimento nuziale.

Le vittime si trovavano sulle rive del fiume Padma, il principale affluente del Gange, nel distretto di Chapai Nawabganj, quando sono state sorprese da una violenta e improvvisa tempesta. I due sposi sono riusciti a trovare riparo, ma per i diciassette invitati – tra cui alcuni bambini – non c’è stato scampo quando il fulmine si è abbattuto su di loro.

Il Dipartimento per la gestione dei disastri ambientali del Bangladesh ha fatto sapere che negli ultimi anni si è verificato un pericoloso aumento del numero di fulmini e del numero di vittime. Secondo il Ministero della gestione dei disastri e dei soccorsi, dal 2011 al 2016 in Bangladesh sono morte ben 1.400 persone a causa dei fulmini.

Questo ha portato il Ministero ad includere i fulmini nell’elenco dei disastri nazionali a maggio del 2016. Per cercare di prevenire incidenti e vittime, sono stati anche installati in via sperimentale dei sensori di rilevamento dei fulmini in otto tra i luoghi più a rischio. Purtroppo però, si tratta di misure ancora insufficienti.

Fonte di riferimento: BBC/AlJazeera



