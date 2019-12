Allerta rossa in Liguria e allarme maltempo su tutta Italia: frane, famiglie evacuate, torrenti esondati

In Liguria è allerta rossa fino a mezzanotte mentre è scattata quella arancione per diverse regioni italiane, dov’è previsto vento forte e raffiche fino a 120 km/h sul Mar Tirreno e Mar di Sardegna, con intense mareggiate e onde alte fino a 8 metri.

A Genova, a causa del maltempo, sono stati dirottati alcuni voli, altri cancellati per il vento forte, mentre l’autostrada A6 è stata chiusa nel tratto dov’è crollato parte del viadotto “Madonna del monte” ad Altare.

Nell’Imperiese è esondato il torrente Armea nella zona di Ponte Savio in Valle Armea e a Sanremo, dove ha raggiunto il massimo livello, come riferito dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri:

“Valle Armea stiamo evacuando a scopo precauzionale alcune ditte per via dell’Armea che ha di nuovo superato il secondo livello di guardia. Tutti i torrenti ancora pericolosi perché non riescono a scaricare in acqua. Siamo su tutte le emergenze del territorio, ma voi restate assolutamente lontani da scantinati e locali sottostrada. Chi può rimanga in casa.”

Situazione emergenziale su San Romolo. Frana su strada Ernesto Marsaglia e su via Monte Ortigara, San Romolo raggiungibile solo da Perinaldo. Le nostre squadre sono sul posto.

Ora sotto osservazione ci sono tutti i fiumi della provincia di Imperia, perché si teme il peggio. Inoltre alcune strade sono state chiuse per precauzione al traffico, come via Caravelli, nell’entroterra di Sanremo.

Un altro torrente a rischio è al momento l’Argentina, che ha raggiunto il secondo livello di guardia a Taggia. Mentre a Badalucco, in seguito a una frana, dieci famiglie sono state evacuate dalle proprie case, e quindici persone sono state fatte sfollare dalle loro abitazioni a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo.

Fiumi di fango sono scesi nella frazione Cenova, a Rezzo, dove potrebbero verificarsi ulteriori problemi se la pioggia persiste.

#AllertaMeteoLIG PRESTARE ATTENZIONE Questa la situazione del torrente Argentina in zona Foce

Il maltempo sul resto d’Italia

Per quanto riguarda le altre regioni italiane, in Veneto è previsto forte vento fino a domani mattina, e un avviso di criticità idrogeologica è stato emesso dal Centro funzionale per il bacino Piave Pedemontano.

Criticità idrogeologica e idraulica arancione prevista anche in Lazio, con forte vento per le prossime 36 ore. In Toscana e in Emilia Romagna è scattata invece l’allerta arancione in diverse aree: nella prima regione per vento, pioggia, temporali molto forti previsti fino al pomeriggio di sabato, nella seconda per venti di burrasca e criticità idrauliche.

Per la giornata di domani, 21 dicembre, allerta arancione anche in Campania, con “possibili frane, colate rapide di fango o di detriti, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini e fenomeni di erosione“, cadute di massi e inondazioni, e anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.

