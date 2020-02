Allerta meteo a Napoli: SCUOLE CHIUSE domani 6 febbraio per forti venti e gelate

Scatta l’allerta meteo a Napoli per forti venti da Nord-Ovest e gelate, lo ha comunicato la Protezione civile della Campania che ha chiesto ai sindaci di “prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti”, come pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, aree alberate.

La Protezione Civile ha messo in guardia anche da “locali raffiche, tendenti a divenire molto forti soprattutto nella prima parte di giovedì, e al mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate“, nonché alle nevicate e gelate a quote superiori ai 500-600 m e localmente anche a quote inferiori.

#Protezionecivile: peggioramento in atto dalle 16 di oggiIn arrivo #nevicate e #gelate Venti forti o molto forti… Pubblicato da Protezione Civile Regione Campania su Martedì 4 febbraio 2020

L’allerta per condizioni meteorologiche avverse è partita alle 16:00 di ieri e rimarrà valida fino alle 16:00 di giovedì 6 febbraio:

“In atto avviso regionale di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per venti, mare e gelate a partire dalle ore 16:00 di ieri martedì 04/02/2020 e valido fino alle ore 16:00 di domani giovedì 06/02/2020.”

Motivo per cui, domani, scuole di ogni ordine e grado, cimiteri cittadini e parchi, rimarranno chiusi fino a giovedì pomeriggio, come comunicato dal Comune di Napoli sulla propria pagina facebook:

“Domani giovedì 6 febbraio le #scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), oltre ai #parchi e ai #cimiteri cittadini, resteranno chiuse a causa delle avverse condizioni meteo previste fino al pomeriggio di giovedì e riportate nell’avviso di allerta emanato ieri dalla Protezione Civile Regionale. Il Sindaco Luigi de Magistris – che aveva convocato già nella giornata di ieri il Comitato Operativo Comunale per monitorare la situazione – emanerà la relativa ordinanza di chiusura dei plessi scolastici.”

#AggiornamentoAllertaMeteo del 5/2/2020.Domani giovedì 6 febbraio le #scuole di ogni ordine e grado (compresi gli… Pubblicato da Comune di Napoli su Mercoledì 5 febbraio 2020

La Protezione civile ha infine consigliato agli Enti con competenza in ambito marittimo, e ai sindaci dei comuni costieri e delle isole, di fare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso, oltre che ai mezzi di navigazione.

FONTI: bollettinimeteo.regione.campania.it/Comune di Napoli

