La ricotta è uno degli ingredienti più amati per la preparazione di torte sia dolci che salate. Formaggio fresco senza caglio animale e quindi adatta anche ai vegetariani, questo latticino a base di siero di latte è ricco di proteine nobili ed elemento base di molte ricette regionali.

Particolarmente apprezzata nei dolci, anche per la sua peculiarità di sostituire il burro, la ricotta dona carattere e sofficità anche alle torte salate, soprattutto quelle ripiene, e ben si sposa con diversi sapori e con le verdure, tanto da essere utilizzata in molte preparazioni di torte rustiche o quiche.

Quale ricotta scegliere per le proprie ricette? Di capra o di mucca, il tipo di ricotta impiegato dipende molto dalla preparazione e dai gusti dei commensali, essendo quella di capra molto più saporita e meno neutra nel sapore. A prescindere da quale decidiate di usare, l'importante è che la scelta ricada su prodotti possibilmente biologici o a chilometri zero.

In queste 10 ricette consigliate abbiamo scelto di utilizzare la ricotta bio di mucca vivi verde Coop.

1. Torta salata ricotta e spinaci

Un classico della tradizione culinaria italiana è sicuramente la torta salata con ricotta e spinaci; come base si potranno utilizzare una frolla salata, una pasta brisée o anche una pasta sfoglia. Gli spinaci dovranno essere lessati in pochissima acqua bollente leggermente salata e a cottura farli sgocciolare ben bene; a seguire mescolarli con la ricotta ed aromatizzarli con noce moscata; rivestire una pirofila con la base scelta, farcirla con il condimento e cuocerla in forno fino a doratura.

2. Torta salata ricotta e cipollotti

Utilizzando una pasta brisée è possibile creare una torta, basterà farcirla con ricotta, piselli, fave fresche e qualche pezzettino di asiago ed aggiungere poi le uove sbattute; cuocere in forno fino a doratura.

3. Torta salata con pomodorini e carciofini sott'olio

Foderare una pirofila con la pasta sfoglia, in una terrina mescolare la ricotta e qualche pezzettino di asiago con i pomodorini e i carciofini sott'olio fatti in precedenza sgocciolare; farcire la sfoglia con questi ingredienti e cuocerla in forno già caldo fino a doratura.

4. Torta salata con cipollotti e piselli

Una pasta brisèe all'olio sarà la base perfetta per questa torta. Fare appassire i cipollotti e i piselli freschi e sgranati in una pentola, aggiungere poi dei pomodori pelati e portare a cottura; mescolare quindi con la ricotta, farcire la pasta brisée e cuocere in forno per circa quaranta minuti.

5. Torta salata con ricotta e radicchio

Preparare una frolla salata e con questa rivestire una tortiera; per la farcitura lavare e tagliare a julienne il radicchio e grattugiare l'asiago, mescolare tutto in una terrina e farcirci a seguire la frolla. Cuocere in forno caldo fino a doratura.

6. Torta ricotta e cioccolato, variante con la pasta frolla

Un panetto di pasta frolla spianato con un mattarello è la base ideale per questo dolce. Mescolare in un terrina la ricotta con un po' di zucchero e con delle gocce di cioccolato, farcirci la frolla e cuocere in forno caldo per circa mezz'ora. Per renderla più ricca è possibile aggiungere uno strato di cioccolato o crema di nocciole prima di versare il composto con la ricotta.

7. Torta alla ricotta

Sbattere le uova in una ciotola insieme allo zucchero, aggiungere la ricotta e a seguire la farina, un po' di lievito per dolci e un pizzico di cannella e versare in uno stampo. Cuocere in forno caldo a 180° per circa mezz'ora, a cottura ultimata far riposare prima di sformare.

8. Torta variegata ricotta e caffè

Preparare una semplice base per torte con uova, zucchero, farina e lievito; mescolare in una terrina la ricotta con due tazzine di caffè. Versare l'impasto della torta in uno stampo ed aggiungere a cucchiaiate in varie parti la ricotta con il caffè, con uno stuzzicadente amalgamare con dei movimenti circolari e cuocere a seguire in forno ben caldo.

9. Torta ricotta e cioccolato

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere anche la ricotta e a seguire la farina, il cacao e il lievito; versare il tutto in uno stampo imburrato, cospargere di gocce di cioccolato infarinate e cuocere a 180° in forno caldo per circa trenta/quaranta minuti.

10. Torta ricotta e fragole

Lavare le fragole ed eliminare il picciolo, tagliarle finemente e mescolarle alla ricotta. Preparare un classico impasto base per torte e versarlo in uno stampo; trasferire la crema di ricotta e fragole in una sac a poche ed aggiungerla sulla superficie della torta. Cuocere in forno caldo per circa mezz'ora.

