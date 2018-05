Il timballo primaverile con pasta di kamut® è una ricetta di un primo piatto semplice e completo. Pietanza genuina e povera di grassi, è un'ottima alternativa per servire in tavola ortaggi e legumi di stagione.

La trafilatura al bronzo delle farfalle di kamut® biologiche vive verde Coop, fa sì che il condimento si aggrappi alla pasta rendendo ancora più saporito questo piatto (in alternativa potete scegliere i rigatoni di Kamut). Da servire possibilmente ancora caldo, questo timballo vegetariano ha un gusto molto delicato e, se preferite renderlo ancora più goloso, potete aggiungere agli ingredienti una buona besciamella fatta in casa.

Per una versione cruelty free di questa ricetta è possibile sostituire il grana vegetale con del lievito in scaglie oppure con della besciamella vegan.

Ingredienti 1 cipolla dorata

1 spicchio d'aglio

100 gr di piselli già sgranati

200 gr di asparagi

320 gr di farfalle di kamut vivi verde coop

800 gr di pelati di pomodoro

grana vegetale grattugiato q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti

30 minuti

5 minuti

per 4 persone

bassa

Come preparare il timballo primaverile con pasta di kamut® : procedimento

Sciacquare e pulire gli asparagi, sbucciare l'aglio e la cipolla e tritarli finemente con un coltello,

tagliare a pezzi gli asparagi e metterli in una pentola capiente insieme all'olio, alla cipolla, ai piselli e all'aglio,

far rosolare, aggiungere i pelati ed un bicchiere d'acqua,

regolare di sale e cuocere per circa trenta minuti a fuoco moderato e mescolando ogni tanto.

A cottura ultimata cuocere le farfalle in abbondante acqua bollente salata e quando saranno al dente scolarle ed amalgamarle con il condimento,