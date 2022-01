Vivi di Gusto: il magazine digitale che unisce cucina creativa e sostenibilità

Vivere il cibo in maniera più fantasiosa prestando, nello stesso tempo, maggiore attenzione alla salute dell’ambiente è un obiettivo condiviso ormai da molti. Una nuova sensibilità alle questioni legate alla cucina e alla sostenibilità alimentare è, infatti, largamente diffusa anche in Italia e per soddisfare questa esigenza è possibile affidarsi ai preziosi consigli di Vivi di Gusto, il magazine tutto digitale di Carrefour che, attraverso le diverse rubriche che lo compongono, si propone come uno strumento utile e di facile consultazione.

Spunti creativi per la tavola

Con Vivi di Gusto si ha accesso a un insieme variegato di suggerimenti che ruotano attorno al mondo della tavola e che prendono in considerazione, per esempio, la scelta delle materie prime e la loro preparazione. Imparare a tagliare la carne o a pulire il pesce in maniera adeguata sono competenze importanti per riuscire a realizzare piatti gustosi e di sicuro successo. Oltre alle indicazioni degli esperti di Carrefour su questi aspetti, la rubrica dà spazio a tante altre tematiche, come la perfetta mise en place e la selezione dei vini più adeguati ad ogni pasto.

Inoltre, un ruolo importante è ricoperto dalla spiegazione passo passo di ricette accattivanti e in continuo aggiornamento, che permettono anche ai meno pratici fra i fornelli di dar vita a pietanze deliziose, per tutti i giorni o adatte a rendere ancora più speciali festività e ricorrenze.

Gli ingredienti principali: stagionalità e fantasia

La rubrica Cucina Creativa offre spunti interessanti e realizzabili in tutta comodità grazie ai prodotti consigliati, che possono essere reperiti nei punti vendita Carrefour e online. Ricette divertenti da realizzare, che mettono al centro il valore della stagionalità sfruttando al meglio, quindi, tutto il buono che la natura ogni mese porta con sé. Verdura e frutta di stagione hanno il vantaggio di essere ricche di sapore, genuine e, quindi, impareggiabili alleate di un piatto ben riuscito. Ogni periodo dell’anno riserva ampia varietà di proposte; nei mesi freddi, per esempio, ci si può coccolare con una sfiziosa torta soffice di pere, l’ideale da accompagnare con un caldo tè in un momento di relax.

Grazie agli spunti presenti in quest’area, è possibile anche scoprire alimenti poco conosciuti e ancora meno utilizzati, in modo da ampliare i propri orizzonti e far viaggiare la fantasia, altro ingrediente essenziale in cucina.

Il valore della sostenibilità

Servirsi di alimenti di stagione vuol dire ottenere piatti più buoni e salutari, ma non solo. Prestare attenzione a questo aspetto è uno degli elementi che vanno a definire un comportamento sostenibile, impegnandosi a fare del bene al nostro pianeta. Favorire l’attività dei produttori locali, ridurre gli sprechi alimentari, proteggere la biodiversità e curare il tracciamento delle materie prime: tutte azioni concrete che Carrefour promuove attraverso il programma Act for Food.

Un messaggio importante, a cui Vivi di Gusto dedica una specifica rubrica con l’intento di coinvolgere i lettori a sviluppare un maggiore senso di responsabilità anche nell’ambito delle piccole scelte quotidiane, perché ognuno può contribuire a costruire un futuro migliore per l’ambiente.

Un magazine articolato e ricco, quindi, in grado di far vivere un viaggio nel mondo del gusto combinando il piacere della tavola con un atteggiamento consapevole e sostenibile.