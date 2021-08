Tonno in scatola: come sostituirlo nella dieta, per fare il pieno di Omega 3 senza mercurio

Come sostituire una scatoletta di tonno con alimenti vegetali più sani ed ecosostenibili?

Il tonno in scatola rappresenta per molti un veloce salva-cena, un ottimo complemento a ricche insalate, un modo pratico per farcire un panino o una piadina e viene consigliato spesso anche da dietologi e nutrizionisti per il suo apporto proteico e per l’alto contenuto di acidi grassi Omega-3.

Purtroppo, però, il tonno è anche una pericolosa fonte di mercurio per il nostro organismo, come dimostrano vari studi. Oltre a questo, una scatoletta di tonno contiene alti livelli di istamina, un cosiddetto “mediatore chimico” che il nostro organismo produce naturalmente in risposta a un allergene ma che, se presente in eccesso, può provocare danni alla nostra salute.

Come fare quindi per eliminare questo cibo dalla nostra alimentazione e in che modo sostituirlo correttamente?

Fonti alternative di Omega-3

Molte persone credono che eliminando il pesce dalla propria alimentazione vengano a mancare gli acidi grassi Omega-3, così importanti per la salute del nostro cuore e per il nostro benessere generale. Ciò non è affatto vero: esistono infatti numerosi alimenti vegetali ricchissimi di acidi grassi e con molte meno conseguenze negative per la nostra salute.

La frutta secca, oltre a fornire un inaspettato apporto proteico, è anche fonte di acidi grassi polisaturi Omega-3. Aggiungerla alla nostra alimentazione è molto semplice:

può arricchire i cereali che già usiamo per la prima colazione o essere l’ingrediente per una croccante granola fatta in casa (qui qualche ricetta)

può costituire un salutare spuntino spezza-fame

tritata grossolanamente può dare croccantezza a insalate o a primi piatti. Con questi frutti poi si possono realizzare deliziosi “burri” vegetali da spalmare sul pane o per arricchire la nostra colazione vegetale.

Altra alternativa per fare incetta di Omega-3 e di acidi grassi Omega-6 sono i semi oleosi. Anche questi, come la frutta secca, possono essere usati per la colazione, per la preparazione di insalate, pesti e sughi. Possiamo anche assumerli in forma di olio, come l’olio di semi di lino o quello di semi di canapa.

Fonti vegetali di acidi grassi della famiglia degli Omega-3

E le proteine?

Non è necessario uccidere animali per assumere il corretto apporto proteico necessario a una vita in salute. I legumi, per esempio, possono sopperire egregiamente all’assenza di tonno e altre fonti animali: possiamo usarli per preparare primi piatti, insalate o nell’impasto di burger e polpette (qui qualche nostra ricetta per burger di legumi e cereali che faranno impallidire gli originali con la carne). I ceci, in particolare, possono essere usati per preparare un delizioso e versatile hummus, ideale per farcire panini, tramezzini e piadine con la stessa praticità di una scatoletta di tonno. Bastano 80 g di legumi cotti (30 g da crudi) per creare una equilibrata porzione di proteine.

Discorso a parte va fatto per la soia, il legume forse maggiormente utilizzato nella dieta vegetale. Sotto forma di latte o yogurt vegetali, fornisce proteine fin dalla prima colazione. Può anch’esso essere utilizzato per la preparazione di polpette e altri secondi; infine, dal processo di cagliatura, si ottiene il tofu, da mangiare al naturale o come ingrediente per molte ricette.

Cibi ricchi di proteine vegetali

ALIMENTO QUANTITA' PROTEINE PROTEINE (gr) (gr/100 cal) Tempeh 1 tazza 31 9.5 Seitan 4 once 15-31 21.4-22.1 Soia, cotta 1 tazza 29 9.6 Veggie hot dog 1 8-26 13.3-20 Veggie burger 1 5-24 3.8-21.8 Lenticchie, cotte 1 tazza 18 7.8 Tofu, solido 4 once 8-15 10-12.2 Fagioli Kidney, cotti 1 tazza 15 6.8 Fagioli Lima, cotti 1 tazza 15 6.8 Fagioli neri, cotti 1 tazza 15 6.3 Ceci, cotti 1 tazza 15 5.4 Fagioli Pinto, cotti 1 tazza 14 6.0 Piselli Black-eyed, cotti 1 tazza 13 6.7 Fagioli "baked" vegetariani 1 tazza 12 5.2 Quinoa, cotta 1 tazza 11 3.5 Latte di soia, commerciale, semplice 1 tazza 3-10 3-12 Tofu, normale 4 once 2-10 2.3-10.7 Bagel 1 medio(3 oz) 9 3.7 Piselli, cotti 1 tazza 9 3.4 Textured Vegetable Proteine (TVP), cotta 1/2 tazza 8 8.4 Burro di arachidi 2 cucc. da tavola 8 4.1 Spaghetti, cotti 1 tazza 7 3.4 Spinaci, cotti 1 tazza 6 11.0 Yogurt di soia, semplice 6 once 6 6 Bulgur, cotto 1 tazza 6 3.7 Semi di girasole 1/4 tazza 6 3.3 Mandorle 1/4 tazza 6 2.8 Broccoli, cotti 1 tazza 5 10.5 Pane integrale 2 fette 5 3.9 Anacardi 1/4 tazza 5 2.7 Burro di mandorle 2 Cucch. 5 2.4 Riso integrale, cotto 1 tazza 5 2.1 Patate 1 media (6 oz) 4 2.6 Fonte: SSNV

