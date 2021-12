Pizza, non solo margherita: questi sono i condimenti fai da te che ti lasceranno a bocca aperta

Stanchi della classica margherita? Vi proponiamo 10 alternative vegetariane e super sfiziose che vi conquisteranno

La pizza margherita è la più semplice da preparare in casa perché richiede pochissimi ingredienti. Ma per rendere la nostra cucina un po’ meno noiosa possiamo davvero variare in mille modi i nostri condimenti per le pizze.

Ad esempio, possiamo preparare pizze al pomodoro oppure pizze bianche scegliendo delle verdure diverse per il condimento a seconda delle stagioni e con queste stesse verdure potremo preparare delle salse per condire la pizza, ad esempio un pesto di rucola e basilico o una salsa agli asparagi.

Ecco 10 condimenti fa-da-te vegetariani per arricchire la pizza fatta in casa.

Leggi anche: Pizza: oggi si celebra l’arte dei “pizzaiuoli” come patrimonio dell’umanità UNESCO

Pizza al pesto di rucola e basilico

Condite la pizza con una nostra idea per variare il pesto fatto in casa. Preparate il pesto fresco con la rucola e il basilico e guarnite la vostra pizza con gherigli di noce e fettine sottili di zucchina.

Pizza bianca al radicchio

Se amate il radicchio provate a sperimentarlo come condimento per la pizza. Lo potrete abbinare ad altri ingredienti come noci, pinoli o rucola e potrete preparare una pizza bianca aggiungendo i vostri formaggi preferiti, anche in versione vegetale o senza lattosio.

Pizza pere e brie

Un condimento fai-da-te alternativo per la pizza? Vi serviranno pere Williams, mozzarella, formaggio tipo brie. Se vi piace potete esaltare il gusto di questa pizza con un po’ di miele.

Pizza mele e gorgonzola

La pizza mele e gorgonzola è ormai diffusa in molte pizzerie nella lista delle pizze bianche ed è semplicissima da preparare in casa. Vi consigliamo di tagliare le mele a fettine sottili e di fare un doppio strato di mele tra cui distribuire il formaggio.

Pizza con salsa di noci

Le noci sono un ottimo ingrediente di partenza per preparare una salsa davvero gustosa che potrete utilizzare in mille modi, non soltanto per condire la pizza ma anche da spalmare su qualche fetta di pane.

Pizza con scarola, olive e capperi

Per creare un condimento semplice per la vostra pizza in pochi minuti vi serviranno scarola, olive e capperi, tre ingredienti saporiti che arricchiranno la vostra pizza di gusto. Potrete preparare una pizza bianca oppure aggiungere la salsa di pomodoro.

Pizza con crema di zucca

Con la zucca lessata o cotta al vapore potrete preparare una semplicissima crema di zucca per condire la pizza. Vi basterà frullare la zucca con sale, olio extravergine, un pizzico di pepe e del rosmarino.

Pizza alle verdure grigliate

Se avete avanzato delle verdure grigliate dalla cena del giorno prima ecco che troverete già pronto il condimento per un’ottima pizza vegetariana fatta in casa. Infatti vi basterà distribuire le verdure grigliate sulla salsa di pomodoro.

Pizza alle patate e rosmarino

Per preparare la pizza alle patate e rosmarino vi consigliamo di tagliare le patate a fettine sottili e di lessarle per qualche minuto in acqua bollente prima di utilizzarle come ingrediente per la pizza da infornare.

Pizza ai carciofi freschi

Non i soliti carciofini per condire la pizza, ma carciofi freschi da abbinare ai vostri ingredienti preferiti per farcire, ad esempio ricotta, mozzarella, noci, pinoli e formaggio grattugiato.

Avete altri suggerimenti facili e golosi per condire la pizza in modo diverso?

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo anche: