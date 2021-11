Mense scolastiche: è illecito richiedere il certificato medico per il menù vegetariano e vegano

Non c’è più alcun dubbio: per ottenere un menù vegetariano a scuola non è necessario presentare alcun certificato medico ma è sufficiente la richiesta di un genitore. Lo stabilisce chiaramente il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica”.

In merito alla questione se sia necessario presentare un certificato medico per poter richiedere un menù veg a scuola c’è ancora parecchia confusione e, ad esempio a Roma, la precedente giunta aveva stabilito questa necessità a causa di alcune diciture non chiare presenti in un documento diffuso lo scorso anno.

Ora però a mettere un punto alla questione è arrivato il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e firmato dal Ministro della Salute e dai Ministri della Transizione Ecologica e delle Politiche Agricole Alimentari. Nel documento si legge che:

la prescrizione medica non si riferisce alle diete per fini etici/culturali/religiosi.

Così ha commentato la LAV che da tempo si batte per avere chiarezza su questa questione:

Qualcuno ha tentato, per fortuna senza successo, di scoraggiare le scelte alimentari vegane e vegetariane fissando l’obbligo di certificazione medica per poter avere un pasto in una mensa scolastica tentando di smentire quanto avvenuto fino a ieri con le precedenti Linee Guida ministeriali per la ristorazione scolastica, che fin dal 2010 e con una Nota chiarificatrice emanata nel 2016, stabiliscono che, non essendo una malattia, la scelta etica e culturale vegana o vegetariana di una persona, di una famiglia, così come le scelte alimentari religiose, non sono sindacabili né attestabili o certificabili da un medico.

Di conseguenza si chiede ora alle Amministrazioni comunali che avevano mal interpretato la norma di cambiare le regole:

Chiediamo perciò al Sindaco Roberto Gualtieri e alla neo Assessora Claudia Pratelli di aggiornare il documento comunale per l’ottenimento di pasti vegani e vegetariani nelle mense scolastiche di Roma Capitale.

Se avete problemi a richiedere un menù veg nella scuola di vostro figlio, cosa che potrebbe ancora capitare, presentatevi con Gazzetta Ufficiale alla mano (il link lo trovate QUI).

Fonti: Gazzetta Ufficiale / LAV

