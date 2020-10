La dieta “segreta” di Lenny Kravitz, in forma strabiliante a 56 anni

All’età di 56 anni, Lenny Kravitz, cantautore rock di successo, sfoggia un fisico eccezionale che, apparso in tutto il suo splendore su Men’s Health, ha fatto letteralmente impazzire le sue fan. Qual è il segreto? L’ha svelato nel corso dell’intervista rilasciata al mensile americano.

Le donne di tutto il mondo in queste ore si stanno rifacendo gli occhi guardano il fisico scolpito di Lenny Kravitz, immortalato in tutta la sua incredibile perfezione sull’isola di Eleuthera nell’arcipelago delle Bahamas dove il cantante si è trasferito a marzo, all’inizio della pandemia ed è poi rimasto in attesa di tempi migliori.

Al giornalista Alex Pappademas che l’ha raggiunto in questo paradiso esotico (luogo di origine della madre) Lenny ha svelato alcune delle buone abitudini che segue per mantenersi così come lo vediamo: in ottima salute e splendida forma, dimostrando molti anni in meno di quelli che sono scritti sui documenti (ha compiuto 56 anni a maggio).

Entrando anche noi, almeno per un attimo, nel verde delle Bahamas lo troviamo alle prese con la sua vita quotidiana sull’isola, trascorsa con un’attenzione particolare verso l‘attività fisica e la sana alimentazione. A fargli compagnia i due cani “trovatelli” Leroy e Jojo, entrambi adottati direttamente dalla strada.

Vediamo Lenny, a torso nudo e scalzo, che cambia una gomma ad una vecchia Volkswagen Bug oppure che suona la chitarra di fronte ad un calmo oceano blu o ancora che porta a casa il suo raccolto di banane all’interno di due ceste.

In un video il musicista mostra anche il contenuto del suo frigorifero pieno di frutta e verdura, mentre sul piano della sua cucina spicca una gran quantità di semi, noci, anacardi, mango essiccato e tante altre prelibatezze 100% vegetali.

La scelta di Lenny Kravitz è dunque orientata al veganesimo, prevalentemente crudista. Al mensile americano ha fatto sapere che, soprattutto in estate, quando il suo orto è più ricco di verdura si nutre prevalentemente di cibo crudo. A questo associa ovviamente un buon allenamento:

“Non mangio zucchero se non quello della frutta, sto molto attento a quello che metto nel mio corpo, lo tengo sempre allenato perché voglio essere libero di fare quello che voglio, esprimendomi al meglio anche come musicista”.

I risultati potete vederli voi stessi nelle foto e nei video!

Non c’è dubbio che a parte la barba leggermente brizzolata, dimostra almeno 20 anni di meno! E non poteva che meritarsi la copertina del nuovo Men’s Health.

Fonte: Men’s Health

