Festa della Mamma: 10 dolci da preparare con amore

La Festa della Mamma è alle porte. Siete pronti a preparare con le vostre mani una torta o un dolce da regalare alla vostra mamma? Le golosità preparate in casa sono il pensiero migliore per festeggiare questa ricorrenza. Magari accompagnate il vostro dolce con un bel biglietto d’auguri fai-da-te. Ecco tante ricette di dolci e torte a cui potrete ispirarvi per la Festa della Mamma.

Torta light senza zucchero

Per la Festa della Mamma potrete preparare una buonissima torta light senza zucchero. Una ricetta molto semplice da preparare, con pochi semplici ingredienti. Qui la ricetta completa.

Torta Paradiso

Una torta semplicissima che potrete realizzare per la Festa della Mamma: la torta paradiso. Un dolce leggero perché senza burro, ma allo stesso tempo estremamente soffice. Per questa ricetta è stata utilizzata la farina di kamut. Qui la ricetta completa.

Crostata di frutta vegan

In alternativa, potrete preparare un’ottima crostata di frutta in versione vegan. Potrete scegliere la frutta di stagione che preferite. L’importante è seguire bene le indicazioni per ottenere la pasta frolla e la crema pasticcera senza utilizzare uova e latticini. È un’idea perfetta anche per chi soffre di intolleranze a questi ingredienti. Qui la ricetta completa.

Tiramisù in barattolo

Con il cacao in polvere, il mascarpone e il caffè un ottimo tiramisù in barattolo da offrire alla vostra mamma per la sua festa. Qui tutte le istruzioni per la preparazione di questa ricetta.

Cheesecake al limone

Una ricetta davvero originale per preparare una cheesecake al limone, perfetta per la festa della mamma. Vi servirà dello yogurt e della panna per realizzare questo splendida tortina. Qui la ricetta completa.

Muffin al cioccolato

I muffin al cioccolato sono un dolce adatto a tutte le occasioni, anche alla Festa della Mamma. Ecco allora che vi spieghiamo passo dopo passo come prepararli in versione light, senza burro. Saranno leggerissimi e molto gustosi. Qui la ricetta completa.

Cream Tart cake

Potrete preparare questo meravigliosa torta a forma di cuore a partire dalla frolla. La cream tart cake è facile da preparare e di grande effetto, per qualsiasi ricorrenza si voglia festeggiare. La base di pasta frolla o pasta biscotto, infatti può essere sagomata a numero, a forma di lettera o a cuore, come in questo caso. Successivamente si procede a creare gli altri strati e a decorare con gli ingredienti che più ci aggradano e soprattutto con la frutta di stagione. Quii la ricetta da seguire passo passo.

Tiramisù alla fragola vegan

Un delizioso tiramisù alle fragole in versione vegan perfetto da proporre per la festa della mamma. Un dolce gustoso ma leggero e soprattutto realizzato esclusivamente con l’uso di alimenti di origine vegetale. Qui la ricetta completa.

Profiteroles

Per la Festa della Mamma potrete preparare un fantastico profiteroles: una deliziosa piramide di bignè farciti con crema e ricoperti da una glassa al cioccolato e riccioli di panna. Qui la ricetta completa.

da guarnire con una deliziosa cremina e con della frutta di stagione. Se potete scegliete lo zucchero di canna integrale, da passare al mixer per ottenere lo zucchero a velo. Qui la ricetta completa.

Torta mimosa

Chi ama i dolci farciti con la crema potrà sperimentare la preparazione di questa Torta mimosa. Ricordate di scegliere limoni bio, o comunque non trattati, così potrete utilizzare la scorza grattugiata del limone senza problemi. Qui la ricetta completa.