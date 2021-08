Menù di Ferragosto vegan: dall’antipasto al dolce ,10 ricette gustose a base vegetale

Ferragosto si avvicina e con lui dietro l’angolo la parola grigliata che, per chi ha scelto un’alimentazione vegetale, si trasforma nelle solite verdure passate sulla brace. Ma quest’anno l’alternativa c’è, un ricettario diverso e fantasioso per rendere il proprio pranzo davvero memorabile.

Ce lo regala la finalista di Masterchef 2020, Irene Volpe che in collaborazione con Animal Equality, nell’ambito di LoveVeg, ha realizzato appunto un ricettario per Ferragosto completamente a base vegetale per dimostrare che mangiare di gusto e nel rispetto dell’ambiente è possibile.

I piatti sono in tutto dieci: dall’antipasto al dolce. Ci sono l’intreccio salato con patate dolci alla mediterranea,l’insalata di cocomeri con dressing agrodolce all’aceto balsamico e scaglie di , la cipolla in brace con gazpacho di cocomeri, origano fresco e pepe di sichuan, i pomodori con riso 2021, l’hummus arricchito scomposto, la macedonia bbq in salsa piccante alla senape, i crostoni al latte di cocco, avocado alla griglia, salsa all’ananas e macadamia al , la tofette fumè con yogurt vegetale e fichi e ancora la tart crudista alle pesche, cocco e menta e per finire la mousse al cioccolato, aglio nero e liquirizia.

“Ferragosto è la giornata d’eccellenza dove vedersi con amici e parenti davanti ad un barbecue ed una grande tavolata. Le portate che ho pensato per questa giornata sono un mix di ricette che stuzzicano il palato, spaziando fra gusti tradizionali estivi mediterranei e sapori provenienti da più lontano. C’è chi farà un barbecue, e allora perché non mettere sulla griglia qualche ingrediente insolito? Altri organizzeranno un pranzo in famiglia, perché non preparare delle portate da mettere al centro tavola? Ricette un po’ per tutte le occasioni, con gusti decisi che riusciranno ad incuriosire anche dei più scettici!”, spiega la chef Volpe.

Già perché questo è un menù adatto a tutti, non solo a chi nella vita di tutti i giorni ha scelto l’alternativa vegetale. Per questo, nel progetto sono stati coinvolti anche Fabrizio Colica, attore del duo comico romano Le Coliche, e Giacomo Visconti, influencer e insegnante. La coppia è infatti amante della cucina vegetale e ha scelto di cimentarsi nella realizzazione di alcune preparazioni del ricettario Animal Equality con l’ironia che la contraddistingue.

Milioni di persone hanno già scelto di sostituire la carne e gli altri prodotti animali con alternative a base vegetale. Come sappiamo, l’Italia è il secondo paese dopo l’India per numero di vegetariani. Accanto ai benefici sull’ambiente, come la riduzione della Co2, del consumo del suolo e delle risorse idriche, ci sono quelli per la nostra salute. Diversi studi confermano che la dieta vegetariana aiuta la salute del cuore, favorisce il dimagrimento (se ben bilanciata), migliora l’umore, favorisce la longevità e minimizza assunzione di ormoni e antibiotici.

Quest’anno, quindi, scegli un menù di Ferragosto che sia buono per tutti: animali, ambiente e persone.

PER SCARICARE IL RICETTARIO IN PDF CLICCA QUI

Fonte: Animal Equality

Leggi anche: