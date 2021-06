L’effetto collaterale di una dieta vegana sui bambini appena scoperto in uno studio

La dieta vegana è adatta anche ai bambini? Se ne è parlato più volte nel corso degli ultimi anni. Ora un nuovo studio ha preso in esame un possibile effetto collaterale di questo regime 100% vegetale sui più piccoli.

I bambini nutriti con una dieta vegana possono avere un cuore più sano e meno grasso corporeo rispetto agli onnivori ma, di contro, rischiano di crescere meno e di avere ossa più deboli. È quanto evidenziato da un studio condotto dai ricercatori dell’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health e del Children’s Memorial Health Institute di Varsavia, in Polonia.

La ricerca ha preso a campione 187 bambini sani di età compresa tra 5 e 10 anni tra il 2014 e il 2016. 63 bambini erano vegetariani, 52 vegani e 72 onnivori. Per ciascun partecipante sono stati analizzati i dati sulla crescita, la composizione corporea, il rischio cardiovascolare e lo stato dei micronutrienti.

Dai dati è emerso che chi seguiva una dieta 100% vegetale era in media 3 cm più basso di chi mangiava carne, inoltre i bambini vegani avevano il 4-6% in meno di contenuto minerale osseo e una probabilità tre volte maggiore di essere carenti di vitamina B12 rispetto agli onnivori.

Allo stesso tempo, però, avevano anche livelli inferiori del 25% di lipoproteine ​​​​a bassa densità (LDL), il cosiddetto colesterolo cattivo, e livelli più bassi di grasso corporeo. Degli evidenti vantaggi, dunque.

Gli autori affermano che i bambini che seguono una dieta vegana dovrebbero ricevere integratori di vitamina B12 e vitamina D per ridurre le potenziali conseguenze sulla salute a lungo termine e di questo, ovviamente, dovrebbero essere ben coscienti i genitori.

Il professor Jonathan Wells dell’UCL, che ha guidato lo studio, ha affermato che le persone sono sempre più attratte dalle diete a base vegetale per diversi motivi, tra cui la promozione del benessere degli animali e la riduzione del nostro impatto sull’ambiente. E a proposito ha dichiarato:

In effetti, è ora riconosciuto che uno spostamento globale verso diete a base vegetale è cruciale per prevenire il collasso climatico e sosteniamo fortemente questo sforzo

Per seguire una dieta vegana corretta e bilanciata però, soprattutto quando parliamo di bambini, è fondamentale affidarsi ad un professionista esperto, evitando il fai da te.

A proposito di questo, già nel 2018 sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics sono apparse le Linee Guida utili ad elaborare diete a base vegetale complete di tutti gli elementi nutrizionali. (Leggi anche: Dieta vegetariana e vegana per i bambini: non fa male. Pubblicate le linee guida)

Fonte: UCL / American Journal of Clinical Nutrition

