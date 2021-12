Caramelle gommose con vitamina B12 e D3 messe a punto dagli scienziati per supportare la dieta di vegani e vegetariani

Sintetizzate per la prima volta caramelle gommose sia con vitamina B12 sia con vitamina D per aiutare vegani e vegetariani ad assumere tutti i nutrienti essenziali

In tutto il mondo sempre più persone hanno scelto di passare ad un’alimentazione vegetariana o vegana per motivi economici, ambientali o etici. Malgrado gli effetti benefici per il nostro organismo di questi regimi alimentari siano ormai provati anche dalla scienza, chi segue una dieta vegana o vegetariana può andare incontro a carenze di nutrienti essenziali, come le vitamine B12 e D – che vanno integrate correttamente per non incorrere in danni alla salute. La vitamina B12, per esempio, si trova esclusivamente in prodotti di origine animale, quindi è ovvio che un vegano debba integrarla artificialmente nella propria dieta; per quanto riguarda invece la vitamina D, la sua carenza può interessare anche gli onnivori poiché non è un nutriente che viene tratto direttamente dall’alimentazione, ma dall’esposizione della pelle ai raggi del Sole.

Per permettere un’assunzione semplice ed efficace di questi nutrienti, un team di ricercatori ha messo a punto una caramella gommosa al gusto di fragola, realizzata senza prodotti di origine animale e quindi in linea con un regime alimentare vegano o vegetariano. Finora le due vitamine non erano state combinate insieme in un’unica compressa a causa della loro diversa solubilità, ma ora i ricercatori hanno messo a punto una caramella gommosa “arricchita” con le due vitamine, in cui la gelatina è stata ottenuta utilizzando solamente pectina, un agente gelificante proveniente dalla frutta (diversamente da quanto accade per le comuni caramelle gommose, realizzate a partire dal grasso del maiale).

I ricercatori sono partiti da un’emulsione di inulina, gomma arabica, olio di lino e vitamina D; a parte hanno invece realizzato un gel di pectina a cui hanno aggiunto calcio e vitamina B12. Successivamente, hanno mescolato i due composti dando vita ad un materiale gommoso e rossastro, a cui hanno aggiunto poi aroma di fragola e con cui hanno creato delle “caramelle”.

Nei primi test sensoriali, queste caramelle sono piaciute molto: i partecipanti ai test hanno assegnato punteggi elevati per gusto, colore, aroma e accettabilità generale; inoltre, circa la metà dei volontari che le hanno provate si è detto disposto ad acquistare il prodotto. Secondo i ricercatori, questo è il primo passo verso una nuova frontiera della nutrizione sana, naturale e sostenibile.

Fonte: ACS Food, Science & Technology

