Il burger vegano più grande del mondo pesa oltre 160kg, nuovo record raggiunto

Nel mese di Veganuary dedicato alla scelta vegan è stato battuto un nuovo record con il vegan burger più grande di sempre

Gennaio è ormai anche noto per essere il Veganuary ossia il mese dedicato a tutti coloro che hanno intrapreso uno stile di vita vegan e nei mesi antecedenti questo periodo dell’anno così particolare tantissime aziende si sono cimentate nella produzione di burger mastodontici per aggiudicarsi il record di burger vegetale più grande al mondo.

Record che è stato battuto da Finnebrogue Artisan, una ditta nell’Irlanda del Nord che produce sia prodotti a base di carne, ma anche vegetariani e vegani. La conferma è giunta proprio dal Guinness World Records durante il Veganuary che ha eletto il Naked Evolution Burger della Finnebrogue Artisan il più grande del mondo.

Il vegan burger più grande mai prodotto prima pesa circa 162,5 kg ed è l’equivalente di 1274 Naked Evolution Burgers “normali”. Per produrlo è stata utilizzata la ricetta di famiglia del Naked Evolution Burger e ci sono volute 9 ore di duro lavoro e un totale di

10 kg di pomodori

4.5 kg di insalata

7 kg di formaggio

2 kg di cipolle

5 kg di cetrioli

5 kg di pancetta vegetale “Naked without the oink rashers”

5 kg di salsa “Naked Burger”

Dopo aver pesato il gigantesco burger, i dipendenti della Finnebrogue hanno assaggiato la loro creazione da record e come da regolamento del Guinness World Records tutto il restato burger è stato donato alla comunità The Simon Community per essere distribuito ai senzatetto.

Fonte: Guinness World Records

