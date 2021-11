Burger King, pubblicità ingannevole: il panino 100% vegetale non lo è davvero, interviene l’AGCM

Tempo fa Burger King ha lanciato il suo Plant-Based Whopper, un hamburger che viene pubblicizzato come 100% vegetale, ma che in realtà non lo è davvero. I motivi? Viene cotto sulla stessa griglia della normale carne ed è condito con maionese a base di uova. Il tutto, a causa di una pubblicità scorretta, non era sempre ben chiaro ai consumatori e la cosa è stata segnalata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha risposto positivamente alla richiesta, imponendo un cambio di rotta.

Il Plant-Based Whopper è effettivamente un hamburger vegetale ma viene servito con maionese che contiene uovo e cotto sulla stessa piastra su cui poco prima è stata messa della normale carne. Di tutto questo non veniva però informato in maniera chiara il consumatore, o meglio queste indicazioni si trovavano sulle pubblicità del prodotto ma erano scritte con caratteri molto piccoli e non si notavano più di tanto. Al contrario “burger 100% vegetale”, “Plant-Based” e “Vegetali che non sanno di esserlo” erano diciture ben visibili.

Una comunicazione, insomma, non proprio corretta, considerando che il consumatore, conoscendo tutti i dettagli del prodotto, poteva magari scegliere di non consumarlo in quanto non propriamente 100% vegetale come promesso. Inoltre, le persone allergiche alle uova, potevano correre un rischio reale.

Sulla questione è intervenuto Essere Vegan che ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questa ha risposto con un documento in cui di fatto accoglie la richiesta e impone nuove regole a Burger King, regole immediatamente adottate sul sito del noto fast food.

Ora infatti, come potete vedere dalla seguente immagine, sulla pubblicità del Plant-Based-Whopper vengono riportati tutti i dettagli del panino.

Nel 2019 negli Stati Uniti Burger King era stato citato a giudizio per il suo panino vegano, proprio perché cotto sulla stessa griglia dei normali hamburger. Leggi anche: Burger King citato a giudizio: il suo Impossible Whopper non è vegano perché cotto nella stessa griglia degli hamburger di carne

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Essere Vegan

Leggi anche: