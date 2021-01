Un’azienda offre a un amante della carne 50.000 sterline per diventare vegano per 3 mesi

Sei fermamente convinto di aver bisogno di carne nella tua vita? Mangi carne tre volte al giorno, sette giorni alla settimana? Non riesci a immaginare una vita senza questo alimento? Potresti essere proprio tu il prescelto che guadagnerà ben 50mila sterline per cambiare radicalmente la propria dieta per almeno 3 mesi.

È questo il curioso annuncio pubblicato da Vibrant Vegan, azienda che produce pasti vegani, che è alla ricerca di un nuovo “Vegan Curious Coordinator” un ruolo per il quale offre una considerevole cifra, ma solo a patto di trasformarsi, per almeno 3 mesi, da carnivoro convinto a vegano doc.

Se ci stavate facendo un pensierino dobbiamo darvi però subito una brutta notizia, la ricerca è valida solo nel Regno Unito.

La persona selezionata dovrà firmare un contratto in cui si impegnerà a non consumare alcun prodotto animale per 3 mesi, incoraggiando anche gli altri a seguire una dieta vegana tramite post sui social media.

Dato che può essere difficile sapere da dove iniziare quando si diventa vegani, l’azienda fornirà al candidato vincitore pasti illimitati, un nutrizionista sempre a disposizione per assicurarsi che segua al meglio la sua nuova dieta e anche uno chef a cui chiedere consigli.

In pratica, la persona che verrà scelta dovrà provare e testare i prodotti vegani dal punto di vista di un devoto carnivoro e condividere i propri pensieri e considerazioni, il più possibile onesti.

Alla fine del periodo verrà chiesto se la persona intende rimanere vegana per il resto del 2021 e, nel caso di risposta affermativa, Vibrant Vegan fornirà pasti vegetali del valore di 100mila sterline, sempre a patto che il tutto venga dimostrato tramite post sui social e apposito diario alimentare.

L’idea di trovare un Vegan Curious Coordinator è nata in seguito ad un sondaggio effettuato online su 1500 persone che ha rilevato come il 34% di esse fosse un ‘vegano curioso’, ossia si avvicinerebbe volentieri alla dieta 100% vegetale, quanto meno per curiosità.

Inoltre, Google Trends ha rilevato che le ricerche sui temi e le ricette vegane sono oggi tre volte più frequenti rispetto al 2017, con un picco che si raggiunge nel corso del Veganuary ogni anno.

Il fondatore di Vibrant Vegan, Ian Burke-Hamilton, ha dichiarato:

“Noi di Vibrant Vegan vogliamo dimostrare non solo i benefici per la salute e l’ambiente dell’essere vegani di cui sentiamo tanto parlare, ma evidenziare anche che il cibo vegano può e deve essere apprezzato da tutti, anche dal più grande amante della carne del Regno Unito”.

Il candidato vincitore sarà selezionato il 25 gennaio e a partire dal 1 febbraio dovrà diventare a tutti gli effetti vegano.

Non è la prima volta che viene lanciata una richiesta del genere, già lo scorso agosto il sito britannico VeganLiftz offriva 2000 sterline per diventare vegani per un mese. Anche in quel caso bisognava sottoporsi ad una selezione che avrebbe individuato le persone più idonee tra i carnivori più convinti.

