I burger di 'non carne' Beyond Meat sbarcano nei supermercati Lidl

I burger vegani di Beyond Meat sbarcano nei supermercati Lidl. Non in Italia. A commercializzati dal 29 maggio prossimo saranno i punti vendita della Germania.

A darne notizia è la Peta, secondo cui i polpettoni vegetali di Beyond Meat saranno disponibili in tutti i 3.200 negozi Lidl.

La "carne non carne" sembra ormai divenuta popolare negli Usa, dov'è acquistabile ovunque, nei banchi carne dei supermercati e in alcune catene di fast food. Persino McDonalds ha integrato nel menù un burger vegano, anche se non prodotto da Beyond Meat.

Adesso il suo successo sembra averlo portato anche in Germania. Fatto con proteine di piselli ma senza ogm e glutine, i burger Beyond Meat sono già sbarcati in Italia lo scorso anno presso la catena Welldone. Di recente sono arrivati anche sotto forma di polpette.

"Seguiamo da vicino le tendenze e le innovazioni alimentari e siamo lieti di essere il primo rivenditore di generi alimentari in Germania ad offrire ai nostri clienti il famoso Beyond Meat Burger. Per vegetariani e vegani, abbiamo regolarmente nuovi prodotti nella nostra gamma e una vasta selezione. Con i burger vegani, che hanno una consistenza carnosa e l'odore e il sapore di un hamburger tradizionale, offriamo agli amanti della carne un'alternativa quasi perfetta. Siamo davvero entusiasti di vedere come verrà accettata l'azione" ha detto Jan Bock, Responsabile acquisti di Lidl Germania.

Non sappiamo ancora se, come dice il responsabile Lidl, i burger di Beyond Meat riusciranno a convincere i palati di chi per scelta etica o di salute non consuma la carne. Il fatto che vengano diffusi attraverso la grande distribuzione dimostra che l'omonima società con sede a Los Angeles sta provando a raggiungere il maggior numero di consumatori.

Francesca Mancuso