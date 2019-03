McDonald's lancia i McNuggets vegani: ecco dove (e cosa c'è dentro)

Non solo pollo. Mc Donald's "traveste" di vegan i suoi McNuggets, sperimentando una versione che non usa carne. Un prodotto forse più appetibile per chi per motivi etici, non mangia prodotti animali.

Anche se non si può di certo parlare di svolta etica e di salute per la catena di fast food, la necessità di assecondare i gusti di tutti sta spingendo Mc Donald a ideare nuovi piatti senza carne.

L'ultima novità arriva dalla Norvegia, dove le pepite solitamente fatte di pollo, i McNuggets, saranno anche a a base vegetale. Nessuna volontà di imitare le loro simili fatte di carne. La versione vegana avrà una sua identità, probabilmente nella speranza di conquistare chi al Mc Donald solitamente non mette piede.

Cosa c'è dentro i McNuggets vegani

Secondo un rappresentante della catena, i nuovi McNuggets senza pollo sono fatti con una base di purè di patate, mescolata con ceci, cipolle, carote e mais. Questo mix è ricoperto di pangrattato, per poi essere fritto. Le informazioni nutrizionali del vegan McNuggets non sono ancora state rese ufficialmente note.

Si tratta dell'ultimo di una serie di piatti veg offerti da Mc Donald's, anche se saranno disponibili solo in alcuni fast food della Norvegia. Di recente, il colosso americano aveva annunciato su Instagram di aver aggiunto i "McFalafel" al proprio menu in Svezia.

Nello stesso periodo, però, la catena aveva dovuto fare i conti con numerose polemiche nel Regno Unito. Qui aveva lanciato l'Happy Meal vegano, una tortilla di farina condita con verdure. Anche in questo caso l'intento era avvicinare i palati che non consumavano carne. Peccato però che vari utenti inorriditi abbiano segnalato all'interno la presenza di pollo.

"Dopo aver visto che venivano fatti degli errori, abbiamo introdotto una serie di misure aggiuntive nelle nostre cucine e comunicato a tutti i negozi di ridurre le imprecisioni in modo rapido ed efficace" era stata la risposta della catena.

Che siano realmente vegani o no, difficilmente conquisteranno i palati di chi per scelta etica e di salute si tiene lontano dal junk food, in tutte le sue declinazioni.

Francesca Mancuso

