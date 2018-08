Tutto il sapore del gelato classico ma in versione vegan. E’ quello che promette il marchio Magnum che lancia due nuovi gusti per chi ha abbracciato un’alimentazione veg. A partire da settembre, saranno venduti in Svezia e Finlandia e si spera in seguito in tutto il mondo.

Due nuovi gusti, Magnum Vegan Classic e Magnum Vegan Almond approvato dall'Unione Vegetariana Europea come adatto per i vegani, come riporta MTV Finland, il sito che per primo dà la notizia.

I due gelati vegani saranno anche certificati dalla Rainforest Alliance che coltivano fave di cacao in modo sostenibile e saranno disponibili sia in confezione singola che da quattro. Le nuove versioni non conterranno dunque latticini e saranno a base di proteine di piselli e cioccolato vegano. Non sarà tuttavia adatto per gli intolleranti al lattosio per la possibile presenza di tracce di latte al suo interno.

Il Magnum ha visto la luce nel lontano 1989 e dal 1992 è sul mercato mondiale con numerosi gusti. Originariamente sviluppato in Belgio, il marchio è stato addirittura classificato come il gelato numero uno al mondo per Forbes nel 2016.

Secondo il Rapporto Eurispes 2017, in Italia il numero di persone che sono passate ad una dieta completamente a base vegetale si è triplicato in un solo anno, ciò significa che un milione e 800mila persone hanno abbandonato i prodotti animali e i suoi derivati. L’industria del vegano è in piena espansione e oggi non è così raro trovare prodotti adatti a tutti.

La speranza è che queste due versioni arrivino anche in Italia, per adesso non ci sono notizie in merito ma speriamo che il lancio in Svezia e Finlandia sia solo pilota. Nell'attesa potete prepararne uno in casa, leggete qui:

Dominella Trunfio

