Come riutilizzare le lenticchie avanzate a Capodanno? Ecco 10 modi sfiziosi per cucinare e riciclare sia quelle cotte che quelle crude aperte in un sacchetto.

Le lenticchie di Capodanno sono avanzate? Sono già cotte o ne avete avanzato un sacchetto aperto? Esistono davvero tante ricette per riutilizzare le lenticchie in cucina, per evitare gli sprechi alimentari e per cucinarle al meglio.

Se avete delle lenticchie già cotte potrete utilizzarle per preparare burger e polpette veg fatte in casa oppure come condimento per un piatto di pasta o per le lasagne. Le lenticchie vanno bene anche per preparare zuppe e vellutate.

Scegliete la vostra ricetta preferita e riutilizzate le lenticchie per preparare un piatto tutto nuovo.

1. Polpette di lenticchie

Le polpette di lenticchie sono facili da preparare. Per formarle potete abbinare le lenticchie al tofu e potrete scegliere le vostre spezie e erbe aromatiche preferite per insaporirle, come nella nostra ricetta.

2. Hamburger di lenticchie

Il trucco per ottenere la giusta consistenza quando preparate i vostri burger vegetali è frullare tutti gli ingredienti e poi aggiungere del pane grattugiato e una patata lessata e schiacciata per riuscire a dare la giusta consistenza al composto da utilizzare.

3. Vellutata di lenticchie e carote

Abbinate le vostre lenticchie già cotte a delle carote lessate o al vapore, unitele in una pentola con del brodo di verdure, riscaldatele e frullate il tutto. Ecco pronta la vostra vellutata low cost che vi farà riciclare verdure e legumi avanzati.

4. Tortino di lenticchie

Abbinate le lenticchie avanzate a dei cereali in chicco già cotti, come riso, farro o amaranto per creare il vostro tortino di lenticchie da cuocere al forno e da servire come secondo piatto seguendo la nostra ricetta.

5. Arrosto di lenticchie

Le lenticchie sono tra gli ingredienti che potrete scegliere per preparare il vostro arrosto vegetariano. Sarà semplice abbinare le lenticchie alle patate o alle carote lessate per creare la consistenza più adatta per questa ricetta.

6. Zuppa di lenticchie e zenzero

Scegliete lo zenzero per insaporire la vostra zuppa di lenticchie fatta in casa. Potete unire anche il sedano e le carote, insieme ad erbe aromatiche come origano e rosmarino, scegliendo zenzero fresco o in polvere per condire.

7. Lasagne con le lenticchie

Siete alla ricerca di una ricetta di lasagne vegetariane da preparare per la famiglia e gli amici? Eccovi accontentati con questo piatto di lasagne vegetariane alle lenticchie, da arricchire con sedano, carote e cipolle. Qui la ricetta completa per prepararle.

8. Torta salata alle lenticchie

Le lenticchie già cotte potranno trasformarsi nel ripieno di una torta salata fatta in casa, sia se le lascerete intere sia se le frullerete per creare un condimento cremoso. Qui la ricetta.

9. Polpettone vegetariano di lenticchie

Tra le ricette più semplici per riciclare le lenticchie di Capodanno potrebbe essere quello di unirle alle patate lesse e preparare un bel polpettone di lenticchie, magari da condire con salsa worcester fatta in casa Preparate del riso bollito o cotto al vapore e conditelo con le lenticchie, magari aggiungendo del sugo di pomodoro.

10. Pasta e lenticchie

Infine, uno dei modi più semplici per riutilizzare le lenticchie avanzate è sceglierle come condimento alternativo per rendere più gustoso un normalissimo piatto di pasta, magari abbinandole a delle verdurine tritate. Qui la ricetta.

Fonte foto: Idee Ricette

Come riutilizzate di solito le lenticchie avanzate?

Marta Albè