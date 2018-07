Come sostituire le uova nei dolci? Tra le possibilità per sostituire le uova in torte, biscotti, muffin e altri dolci che prevedono la cottura in forno troviamo i semi di lino, con particolare riferimento al loro gel. Il gel di semi di lino si ottiene lasciando questi semini in ammollo in acqua.

Le quantità di gel di semi di lino necessarie per facilitare la preparazione dei dolci vegan possono variare a seconda delle ricette. Per voi abbiamo raccolto alcune idee per la preparazione dei dolci in cui potrete utilizzare proprio questo sistema per sostituire le uova. Se volete iniziare a sperimentare qualche ricetta di pasticceria vegan e naturale, ecco dieci idee per voi.

1) Muffin al caffè con semi di lino

Grazie a questa ricetta potrete preparare dei muffin davvero speciali con la farina integrale, la farina di grano saraceno e il caffè, sia come bevanda che in chicchi. Per sostituire le uova vi serviranno 3 cucchiai di semi di lino e 3 cucchiai di acqua. Qui la ricetta completa.

2) Torta di mele integrale ai semi di lino

In questa torta di mele vegan abbiamo sostituito le uova con i semi di lino. Vi serviranno, per questa preparazione, 3 cucchiai di acqua e 3 cucchiai di semi di lino. Le mele saranno l'ingrediente principale, insieme alla farina integrale. Qui la ricetta completa.

3) Biscotti rustici crusca e cacao

Biscotti rustici per la colazione per ritrovare l'energia e la regolarità intestinale e per iniziare la giornata in modo sano e gustoso. Anche in questa ricetta che vi proponiamo tra gli ingredienti non mancano i semi di lino. Questi biscotti rustici sono senza uova e latticini, ma anche senza lievito. Qui la ricetta.

4) Biscotti della fortuna

Troviamo i semi di lino anche nella ricetta per preparare in casa i biscotti della fortuna. Questi dolcetti sono realizzati con ingredienti semplici che vi permetteranno di ottenere dei biscotti della fortuna adatti sia ai grandi che ai bambini. Qui la ricetta per prepararli in casa.

5) Muffin alla banana e seni di lino

Per preparare degli ottimi muffin alla banana vi serviranno semi di lino (o semi di chia), banane, latte di mandorle, vaniglia in polvere, fiocchi d'avena, farina di mandorle e lievito per dolci. Vi servirà anche del latte di mandorle, che potrete facilmente preparare in casa. Qui la ricetta completa.

6) Plumcake noci e datteri ai semi di lino

Tra gli ingredienti per preparare questo plumcake alle noci e datteri troviamo la farina di semi di lino. La potrete ottenere tritando i semi di lino molto finemente nel tritatutto, nel macinacaffè o nel robot da cucina. Qui la ricetta completa.

7) Torta cappuccino con semi di lino

Per preparare questa favolosa torta bicolore vegan potrete utilizzare i semi di lino per sostituire le uova, in abbinamento al latte vegetale. Vi serviranno anche caffè solubile, farina, lievito e vaniglia in polvere. Qui la ricetta completa.

8) Torta di carote con veg-ricotta e semi di lino

La classica torta di carote si trasforma. Al posto del latte vaccino potrete scegliere il latte vegetale, ad esempio il latte di mandorle, in sostituzione del burro ecco l'uovo, mentre per sostituire le uova vi serviranno i semi di lino. Qui la ricetta completa di una torta di carote davvero originale.

9) Muffin vegan con semi di lino

Per preparare questa ricetta, il consiglio è di tritare i semi di lino e di lasciarli in ammollo nell'acqua fino alla formazione della sostanza gelatinosa che vi sarà utile per sostituire le uova. Per il ripieno dei muffin potrete utilizzare della frutta di stagione o una confettura, ancora meglio se fatta in casa. Qui la ricetta completa.

10) Torta integrale cacao, zucca e semi di lino

Con questa ricetta potrete preparare una colorata e gustosa torta autunnale con cui stupire i vostri ospiti. La zucca, infatti, si presta benissimo alla preparazione di dolci. I semi di lino vi serviranno per sostituire le uova. Qui la ricetta completa.

