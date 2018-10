L'Italia non è un Paese per vegani ma secondo l'Eurispes il loro numero è triplicato nel 2017. Complessivamente il 7,6% segue una dieta vegetariana o vegana. In particolare, il 4,6% degli intervistati è vegetariano (-2,5% rispetto al 2016) mentre i vegani sono il 3% (erano l’1%). Ciononostante, la vita sociale non è sempre così semplice.

A chi non è capitato di andare a cena fuori e vedere i camerieri fuggire in cucina per sapere cosa poterti servire? E dell'isolamento delle feste comandate, a cui nessuno vuole più invitarti per non cambiare il menù proposto da una vita, ne vogliamo parlare?

Che dire, poi, delle nonne che non si capacitano di non poter più ingozzare i loro adorati nipoti con l'agnello pasquale, o degli amici che, pur accettando apparentemente l'"inspiegabile" scelta, non perdono occasione per fare insopportabili battutine o allucinanti domande, che fanno cadere le braccia anche ai più pazienti?

Ecco 25 cose che un vegano si è sentito dire almeno una volta nella vita:

1. Vegano? Oh no, pure tu ti sei fissato con questa moda?

2. Non mangi carne? E allora cosa mangi?

3. Se non mangi nemmeno il latte e le uova, il tonno lo mangi?

4. Ti importa tanto degli animali, ma ai bambini che muoiono di fame non ci pensi?

5. Se fossero tutti come te, il mondo sarebbe invaso dagli animali!

6. E per le verdure non ti dispiace? Anche le piante soffrono! (Arghhhhhh....)

7. Dai, mangia il pesce, i pesci mica soffrono...

8. E allora a che servirebbero i canini se dobbiamo mangiare solo verdure?

9. È un peccato, non sai cosa ti perdi... (come se uno ci fosse nato vegano!)

10. Ecco, ho cucinato le verdure ripiene apposta per te! (Peccato che dentro ci sia il macinato...)

11. Ma quindi dentro a un panino che ci metti?

12. Ho fatto il pollo con le patate, tu però puoi mangiare le patate... (Oh, grazie, gentilissimo papà!)

13. Come fai a fare sport? Ce la fai poi a reggerti in piedi? E le proteine da dove le prendi?

14. Tofu? Ma che diavolo è? Mi hanno detto che fa schifo (Beh, sì, in effetti non è che sia il top del gusto...)

15. Tanto gli animali sono già morti, mica li uccidi tu!

16. Dolci senza latte e uova? E di che sono fatti, di aria?



17. Oh, mi piacerebbe essere vegano, ma mi piace troppo il cibo NORMALE...

18. Purtroppo non posso diventare vegano, sono anemico...

19. Sei vegano?!? Ma sembri così in salute! (Già, tranquillo, non divento giallo come i Simpson...)

20. Fate tutti i preziosi, ma poi ve le comprate le scarpe e le borse di pelle...

21. Quando guidi però i moscerini li uccidi, eh?!?

22. Dai, prendilo un pezzo di formaggio, tanto non ti vede nessuno, non lo diciamo!

23. Ok dire no a formaggio e uova, ma non mangiare nemmeno il miele è troppo esagerato...

24. È impossibile che tutto il mondo diventi vegano, cosa mangerebbero gli esquimesi?

25. Capisco le pellicce e le borse di pelle, ma le scarpe di CUOIO le puoi mettere, no?!?

Quante volte lo hanno chiesto pure a voi? Lasciate nei commenti le domande più assurde e curiose che vi abbiano mai fatto.

Roberta Ragni,

con il contributo del direttore, Simona Falasca, e di tutta la redazione